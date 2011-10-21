Астрологи призывают ВР сохранить их профессию в государственном классификаторе

Киев. 21 октября. УНИАН. Союз астрологов Украины призывает Верховную Раду при рассмотрении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (о защите населения и информационного пространства от негативного влияния)" сохранить их профессию в Государственном классификаторе профессий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Союза астрологов Украины Елена КАЛАНТАРОВА.

"Астрология на данном этапе — это прорыв научного сознания. Та абстрактная модель, с которой работает астрология — это уникальная модель, утверждающая, что человек и окружающая среда — едины. Именно эта модель позволяет человеку выжить", - сказала Е.КАЛАНТАРОВА.

Председатель Союза астрологов подчеркнула, что астрологическая наука тесно связана с математикой, астрономией, психологией и историей. Именно поэтому. По ее словам, астрологические прогнозы базируются, прежде всего, на расчетах определенной математической модели и четко прописанных алгоритмах интерпретации ее показателей, а не на использовании каких-либо оккультных знаний.

В свою очередь представитель координационного совета Союза астрологов Петр КУРЬЯТ считает, что Верховная Рада своими законодательными инициативами пытается "перекрыть движение Луны и Солнца". "Профессия астролога распространена во всем мире и ни в одной из стран эта наука не запрещена. К примеру, в США работает около 200 тысяч астрологических компаний, в Великобритании — 16 тысяч, в Японии — 15 тысяч компаний", - добавил он.

"Закон, который сейчас может быть принят, будет антидемократическим, поскольку демократия предполагает наличие свободы слова, права на труд — это, чего мы будем, по сути, лишены", - считает автор и издатель "Астрологического календаря для Украины" Елена ОСИПЕНКО.

Астрологи также сообщили, что в настоящее время завершена работа квалификационных требований к профессии астролога, учебная программа по этой профессии и создание подразделения Гуманитарного университета научной астрологии, на базе которого проходит испытание базовых модулей обучающих программ по астрологии.

По их мнению, в случае законодательного введения запрета на астрологическую деятельность, этой наукой будут заниматься неконтролируемо и непрофессионально. "Дать научной астрологии "зеленый свет" на государственном уровне — это шанс прекратить нежелательные, так называемые, оккультно-мистические течения и укрепить психологическое, моральное и духовное здоровье общества", - подчеркнула Е.КАЛАНТАРОВА.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" о защите населения и информационного пространства от негативного влияния.

Законопроект поддержали 302 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Проект закона предлагает установить ограничение на предоставление оккультно-мистических услуг знахарей, колдунов, шаманов, магов, экстрасенсов, ворожей, спиритов, астрологов, колдунов, вещунов и других лиц, которые объявляют себя или считаются способными предугадывать судьбу, влиять на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхприродных способностей или сил.

В частности, предлагается запретить на телевидении и в печатных средствах массовой информации рекламировать услуги данных лиц и транслировать в прямом эфире предоставление оккультно-мистических услуг для защиты духовного, психического, морального и физического здоровья населения.