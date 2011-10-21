В Киеве состоялась презентация факсимильного издания Луцкого Евангелия

Киев. 21 октября. УНИАН. В Киеве состоялась презентация факсимильного издания уникального произведения XIV ст. - Луцкого Евангелия, переиздание которого осуществила Волынская епархия УПЦ.

На пресс-конференции в УНИАН книгу представили митрополит Луцкий и Волынский НИФОНТ; секретарь предстоятеля УПЦ, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (ДРАБЫНКО); автор проекта, председатель Издательского отдела Волынской епархии архимандрит Ануфрий (КУЦ), председатель Синодного отдела УПЦ «Миссия Церковь и культура» игуменья Серафима (ШЕВЧИК), член-корреспондент НАНУ, доктор филологических наук, профессор Василий НИМЧУК; директор ООО "Издательство “Горобець" Анна ГОРОБЕЦ.

Как отметил митрополит НИФОНТ, Луцкое Евангелие почти на 2 столетия старше Пересопницкого, и является его предтечей. Оно относится к памятникам галицко-волынской книгописной школы. Его уникальность – в колорите церковнославянского и украинского языка середины XIV ст., а также в оригинальности: семь заставок и почти 400 рисованных заглавных букв – инициалов.

Как отмечалось во время пресс-конференции, книга наилучшим образом представляет характерные для галицко-волынской книгописной школы графические и языковые особенности. Записи, а также языковые и палеографические признаки свидетельствуют о том, что местом написания книги был Спасский Красносельский монастырь вблизи Луцка.

На сегодняшний день, по информации митрополита, манускрипт хранится в Российской государственной библиотеке (г. Москва). В феврале 2010 г. митрополит НИФОНТ и генеральный директор библиотеки Александр ВИСЛЫЙ договорились о том, чтобы воспроизвести Луцкое Евангелие в виде издания факсимильного типа. Вскоре сканированные страницы книги были переданы ООО «Издательство «Горобець» (г. Киев) для предпечатной подготовки.

Как сообщила А.ГОРОБЕЦ, в факсимильной копии Луцкого Евангелия сохранен размер текстов и украшений, страницы воспроизведены в оригинальном виде, цвете и объеме – для этого была использована шведская экологически чистая бумага, имитирующая пергамент. В издании сохранены все приписки, которые содержатся в оригинале. Печать и послепечатные работы осуществило ЧП «Р.К. Мастер Принт» (г. Киев), обложку изготовили на львовской фабрике «Библьос».

Как отметил архимандрит АНУФРИЙ, к изданию книги приобщились научные работники, руководство и коллективы библиотек, музеев и властных структур. По сравнению с оригиналом, формат факсимильного издания уменьшен на 5%. Священнослужитель отметил, что страницы переданы в оригинальном виде, цвете, без ретуширования. Но из-за технической невозможности не воспроизведены детали кромок страниц, отдельные надорванности, отверстия и помятости. Тиснение на оправе воспроизведено по сохранившимся остаткам.

Тираж издания 1 тысяча экземпляров. Как отмечали участники проекта, пока тяжело сказать о себестоимости одной книги, однако если говорить только о печатных расходах, то это будет приблизительно 450 грн., и 650 грн. – в кожаном переплете. Книгу распространят в библиотеках, научных учреждениях, также часть тиража будет подарена тем, кто помогал в реализации проекта, в частности библиотеке в России, где хранится оригинал.

Издание осуществлено с благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.