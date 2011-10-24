Инвестиция в мечту

Кипр по-прежнему остается самой привлекательной страной для украинских бизнесменов, решивших приобрести недвижимость для отдыха на знаменитом и безопасном курорте с гостеприимной обстановкой и прогнозируемыми перспективами.

Казалось бы, достоинства Кипра как лучшего места для жизни и ведения бизнеса известны уже всем. Самый низкий в Европе налог на прибыль (всего 10%) и действующая сеть соглашений, исключающая двойное налогообложение с 40 странами, включая Украину. Не удивительно, что по данным Госкомстата, 92% всех внешних инвестиций нашей страны направляется на Кипр, а каждый пятый доллар инвестиций в Украине приходит из этой страны. Причина такой экономической непотопляемости корабля под названием «Кипр» кроется, прежде всего, в стабильности его банковской системы, которая не только обеспечивает конфиденциальность всех финансовых операций, но и всегда была в стороне от рискованных капиталовложений. Немало поспособствовало этому и решение правительства о гарантировании сохранности вкладов в размере до 100 тысяч евро, что в два раза больше чем в остальных странах Евросоюза. Инвесторы не только не уходят из страны, но и приходят новые. Например, те, кого привлекает программа «паспорт за капитал» – в случае приобретения недвижимости стоимостью от 300 тысяч евро предоставляется возможность получения постоянного вида на жительство.

Кроме того, покупать жилье на Кипре сейчас выгодно. И дело не только в том, что налог на недвижимость здесь минимальный, для ее приобретения нет необходимости регистрировать местную компанию, а полная собственность при покупке недвижимости гарантирована законами Кипра. Так, сегодня портфель объектов лидера кипрского сектора недвижимости, компании Pafilia Property Developers, насчитывает более 500 объектов – от апартаментов до эксклюзивных вилл. Авторитет этой компании, успешно работающей на рынке уже более 30 лет, подтверждается исключительным качеством реализуемых ею проектов, с наилучшим соотношением цены и качества. Этому служит и новая программа кредитования, предлагающая эксклюзивную схему финансирования. При условии оплаты клиентом 50% стоимости объекта, он получает на нее права собственника. На оставшуюся сумму предоставляется кредит на 3 года под четко фиксированную ставку – 5,95% годовых, что позволяет избежать трат примерно в 3,5% от суммы займа при кредитовании в других кипрских банках. Кроме того, эта крупнейшая кипрская компания-застройщик уверена, что ваш дом на Кипре – это отличная инвестиция, гарантирующая стабильный доход в виде дохода за сдачу жилья в аренду. А потому большинство возводимых ею объектов имеют гарантированную ренту на несколько лет: комплексы Pine Seaview и Prodromi Gardens продаются с гарантией ренты в 5% на 2 и 3 года соответственно, а за недвижимость в Elysia Park предлагают даже 5,25% на протяжении 2 лет.

Еще один уникальный сервис компании – программа послепродажного обслуживания, включающая страхование, финансовая и юридическая помощь, проектирование интерьеров и ландшафтов, управление содержанием недвижимости, сдача в аренду и услуги повторной продажи. Вот почему инвестиции в недвижимость Pafilia – надежное вложение капитала!

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Консультант по недвижимости Никита Макаров