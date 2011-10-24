24-28 октября в Киеве пройдет третий Международный кинофестиваль «Люди и корабли»

Киев. 24 октября. УНИАН. 24-28 октября в Киеве состоится третий Международный кинофестиваль морских документальных, исторических, приключенческих фильмов и телепрограмм «Люди и корабли».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале будут представлены документальные фильмы режиссеров из семи стран, среди которых США, Франция, Швеция и другие. В конкурсную программу вошли несколько десятков фильмов.

Как отметил на пресс-конференции президент Международного кинофестиваля «Море зовет» (Санкт-Петербург) Сергей АПРЕЛЕВ, российский фестиваль уже три года тесно сотрудничает с фестивалем «Люди и корабли», который проводится в Киеве. В частности, организаторы обмениваются фильмами, которые демонстрируются в конкурсной программе.

С.АПРЕЛЕВ сообщил, что в этом году на киевском фестивале «Люди и корабли» будут представлены не только «морские» ленты, но приключенческие, что дает возможность расширить его репертуар. По его словам, организаторы мероприятия преследуют цель пробудить интерес граждан к морской тематике. «А на базе интереса пробудится и сознание граждан как представителей морских государств», - добавил С.АПРЕЛЕВ.

Председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Александр КУЗЬМИН отметил, что фестиваль «Люди и корабли» проходит при поддержке Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины. По его словам, фестиваль зарекомендовал себя как значимое событие, однако в дальнейшем рассчитывает на расширение его аудитории, в первую очередь, за счет молодежи.

С.АПРЕЛЕВ сообщил, что сегодня в рамках фестиваля состоится премьерный показ фильма известного французского режиссера Жака ПЕРРЕНА «Империя в сердце Юга». В ленте война во Вьетнаме показана глазами французских, американских и вьетнамских операторов. Уникальные съемки сопровождаются авторскими комментариями Ж.ПЕРРЕНА.

Фильмы фестиваля демонстрируются с 24 по 28 октября в Киевском городском дворце ветеранов по адресу: ул. Бастионная, 11.