Рейдерскому захвату сельхозземель способствуют околоюридические схемы — эксперты

Киев. 24 октября. УНИАН. Рейдерскому захвату сельскохозяйственных земель способствуют околоюридические схемы.

Такое мнение высказал кандидат юридических наук, адвокат Александр СЕРЕГИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Рейдерство будет актуально до того момента, пока контроль над землей околоюридической схемой можно получить с меньшими вложениями, чем ее покупка... Всегда найдутся специалисты в соответствующих правоотношениях, которые вам предложат схему по контролю над определенным активом быстрее или дешевле, чем фактическая покупка. Из-за того, что у нас отношения собственности или пользования непомерно отягощены всевозможными формальностями, зависят от воли местных органов самоуправления, любые возможности получения быстрого околоюридического контроля востребованы», - сказал он.

Адвокат добавил, что так называемые околоюридические схемы — это всегда злоупотребления.

А.СЕРЕГИН отметил, что существующее правовое регулирование и отточенные с 2006 года на захватах промышленных предприятий схемы могут быть использованы и используются на рынке земли.

По его мнению, юридическая предпосылка к рейдерским захватам земли заключается в том, что «количество нормативных актов в земле не переросло у нас в качество из-за того, что мы не понимаем, к чему мы идем. Или мы идем к собственности на землю, или мы идем к установленным, четким правилам пользования землей».

При этом существует и политическая предпосылка. «Создать правила игры может только государство в лице соответствующих институций. Но, к сожалению, соответствующие институции на данный момент не проявили той степени консолидации политических элит для одного или другого состояния. Но из-за нерешительности, из-за консервации этих отношений складывается ситуация, когда все отношения по земле давно уже поделены, осталось только лишь их юридически закрепить», - считает А.СЕРЕГИН.

В то же время, по мнению адвоката, закон о рынке земель не создает механизмов, делающих невозможными рейдерские захваты, но должен ввести категорию ответственного собственника или пользователя земли.

«Однако существует опасность, что в эту категорию могут быть введены структуры, которые при приобретении соответствующих прав злоупотребляли ими — иначе их можно назвать рейдерами. Поэтому, вводя категорию эффективного пользователя или собственника, нельзя допускать каких-либо злоупотреблений правами. Закон, к сожалению, такого четкого ответа не дает», - пояснил он.

При этом директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей СЕМИДИДЬКО основными предпосылками к рейдерскому захвату земли назвал отсутствие законодательно определенных сроков пользования и владения землей.

По его словам, основная схема рейдерских захватов состоит в получении контроля над предприятиями, которые арендуют земельные паи, через замену руководителей либо через возбуждение уголовных дел. При этом рейдерству способствует формирование местными органами власти двух дублирующих госактов на право собственности на землю, уничтожение (пропажа) бумажных носителей кадастра с появлением новых собственников на земельные паи.

«Рейдерство — это всегда покупка или получение контроля над предприятием, которое недооценено. Это поиск предприятия, где есть ослабленная структура собственности, где есть ослабленные корпоративные права или же при формировании предприятия у него были нарушения в документальном оформлении», - сказал руководитель союза.

Во избежание рейдерства А.СЕМИДИДЬКО рекомендует предприятиям, арендующим землю, провести корпоративный анализ собственности, анализ документальной части оформления прав на землю, выяснить, были ли обращения по получению дополнительных документов на их участки в земельном кадастре в поселковом совете. «Необходимо предусмотреть возможности банкротства, то есть контролировать кредиторскую задолженность, дебиторку, понимать, с какими банками ты работаешь.., кто стоит за поставщиками зернового фонда или удобрений, техники...», - добавил он.

А.СЕРЕГИН прогнозирует передел рынка сельскохозяйственной земли, которая де-юре находится в руках пайщиков, а де-факто — в других руках. Он видит возможность приобретения контроля над сельхозземлей со стороны транснациональных компаний путем смены учредителей производителей сельскохозяйственной продукции, у которых земля находится в пользовании или собственности.

«Если основными игроками на этом рынке являются юридические лица, контроль над юридическими лицами очень легко изменить через смену учредителей... Мы имеем распыленность земельных отношений. Но когда они объединятся, может случиться, что государство не справится с этим рынком, поскольку контроль над сельхозпроизводителями получат другие юридические лица, условно говоря, транснациональные компании через посредничество юридических лиц и даже через посредничество физических лиц», - считает адвокат.