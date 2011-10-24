Киев. 24 октября. УНИАН. В Украине стартовала литературная премия для авторов книг для детей «Великий Їжак».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили учредители премии.

«Великий Їжак» станет первой украинской не государственной премией, которой будут награждаться современные авторы лучших украиноязычных книг для детей, независимо от места проживания и места издания книги автора.

Как рассказала член комитета премии, писательница, главный редактор «Видавництво Старого Лева» Марьяна САВКА, сегодня комитет избрал жюри премии сезона 2011-2012 года, в которое вошли: писательница Леся ДЕМСКАЯ (председатель жюри), писательница Таня ЩЕРБАЧЕНКО, писатель Иван АНДРУСЯК, редактор журнала «Малятко» Оксана КРОТЮК, журналист Оксана ПРИХОДЬКО, филолог Татьяна КАЧАК и писательница, президент премии «Великий Їжак» Марианна КИЯНОВСКАЯ.

М.КИЯНОВСКАЯ отметила, что призовой фонд премии составляет 10 тысяч гривен. В то же время, заметила она, эта сумма является лишь «вершиной айсберга». Учредители премии имеют амбициозные цели, ее целью является повышение общественной значимости современной украинской литературы для детей, привлечение к ней внимания читателей и общества в целом. По словам М.КИЯНОВСКОЙ, ключевыми посредниками в достижении такой цели являются родители, учителя, библиотекари, а также все, кто бы заботился распространением детской книги на местах.

Она также рассказала, что все критерии отбора конкурсантов опубликованы на официальном сайте премии. Вместе с тем главными из них являются такие: книга должна быть написанной на украинском языке (это не может быть перевод), она должна быть написанной живым автором, а также книга должна быть зарегистрирована в Книжной палате Украины и иметь международный стандартный номер (ISBN).

Определение победителя состоится в несколько этапов. Сначала до конца текущего года будет определен “длинный список” претендентов на награду, который может включать до 50 книг, а до конца февраля 2012 года жюри сформирует “короткий список”, в который войдут 9 лучших произведений. По словам М.КИЯНОВСКОЙ, с этими финалистами конкурса учредители премии планируют активно работать. Организаторы запланировали широкую кампанию во всех регионах Украины с целью распространения информации о лучших украинских детских книгах. М.КИЯНОВСКАЯ сказала, что учредители премии организуют туры писателей по всей Украине, чтобы в провинции, в районных центрах могли узнать и приобрести качественную литературу для детей.

Еще один член комитета премии филолог Владимир ПАНЧЕНКО рассказал, что объявление лауреатов и вручение премии состоится 25 мая 2012 года. Также организаторы решили выделить для присуждения премии три «возрастных категории»: книги для детей от 2 до 6 лет, от 6 до 9 и от 9 до 14 лет. Они планируют сделать этот конкурс ежегодным.