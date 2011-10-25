Впервые в Европе родились двойняшки после применения уникальной технологии исследования генома

До применения данной технологии у матери девочек было 6 самоабортов на ранних сроках беременности. Такая ситуация часто возникает при наличии у плода серьезных хромосомных нарушений. Ранее таким женщинам рекомендовалось ЭКО с предимплантационной генетической диагностикой, но даже такое исследование не могло дать репродуктологам всей необходимой информации, так как с помощью него невозможно оценить все хромосомы зародыша.

Женщина обратилась в клинику «Надия». На данный момент это единственная клиника репродуктивного здоровья в СНГ и одна из немногих в Европе, где применяется технология сравнительной геномной гибридизации. Специалисты клиники провели стандартный курс стимуляции овуляции и получили яйцеклетки, которые впоследствии были оплодотворены сперматозоидами мужа пациентки. На пятые сутки развития эмбрионов врачи взяли несколько клеток на генетическое исследование. Сравнительная геномная гибридизация, которую применили врачи клиники «Надия», оценивая состояние эмбрионов, заключается в изучении всего генома эмбрионов с помощью специальных микрочипов (так называемая микроэррэй – технология). Эта инновационная технология позволила выбрать из нескольких эмбрионов наиболее здоровых и жизнеспособных.

Всего было отобрано три эмбриона. Два женских врачи «Надии» перенесли в матку пациентки, а мужской сохранили в жидком азоте. После подсадки эмбрионов наступила беременность, и в положенный срок пациентка киевских репродуктологов родила двух здоровых малышек.

Первый ребенок в мире по аналогичной технологии появился на свет в декабре 2010 года в США. На ежегодной конференции Американского Общества Репродуктивной Медицины, которая проходит с 15 по 19 октября 2011 года в Орландо, доложено о рождении первых 100 в этой стране детей, появившихся на свет с помощью сравнительной геномной гибридизации.

Клиника репродуктивной медицины «Надия» открылась 5 лет назад и на данный момент, благодаря усилиям ее специалистов уже родилось около 2500 детей. Но двойняшки – это поистине уникальный, беспрецедентный случай, так как данная технология только недавно начала применяться и ее использует весьма ограниченное количество клиник репродуктивной медицины. Кроме «Надии» ни одна клиника в СНГ и буквально несколько клиник в Европе могут предложить своим пациентам такой метод диагностики. Украинские специалисты уверены, что сравнительная геномная гибридизация поможет многим супружеским парам стать родителями. Данная технология позволяет успешно зачать женщинам, которых ранее репродуктологи считали «бесперспективными»: старше 40 лет, с многочисленными выкидышами в анамнезе. Также, сравнительная геномная гибридизация значительно повышает шансы на отцовство для мужчин с тяжелыми формами нарушения сперматогенеза.

В настоящий момент, в Украине ожидают рождение долгожданных малышей еще несколько женщин, эмбрионы которых исследовали с помощью этой уникальной технологии.