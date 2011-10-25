Правозащитники и эксперты считают, что взрывы в Запорожье связаны с переделом собственности в городе

Киев. 25 октября. УНИАН. Сегодня в Запорожье происходит передел собственности и именно с этим связаны преступления в городе, в частности ряд взрывов, которые произошли в последние два года.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН бывший прокурор Запорожской области (с февраля по июль 2005 года) Александр ШАЦКИЙ.

По его словам, к этому добавляется “неумение и, больше того, нежелание правоохранительных органов работать в соответствии с законодательством Украины”. А.ШАЦКИЙ отметил, что “руководят ими (правоохранительными органами) люди, которые пришли из других регионов, хотя в принципе регион один - Донецкий”.

А.ШАЦКИЙ подчеркнул, что в последнее время в Запорожье произошло три серьезных взрыва. Он напомнил о взрыве 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье, в результате которого пострадали девять человек, одна из которых - 80-летняя монахиня – умерла от полученных ранений. По его словам, сегодня проходит суд над тремя обвиняемыми в совершении взрыва. При этом экс-прокурор отметил, что, с его точки зрения, Сергей ДЁМИН, Антон ХАРИТОНОВ, Евгений ФЕДОРЧЕНКО, которых обвиняют по этому делу, не “имеют никакого отношения к нему, а доказательства о якобы их причастности к делу сфабрикованы”. Он напомнил, что этих людей обвиняют в том, что они сделали бомбу, а в действительности они “даже представления не имеют, что такое детонатор, без которого привести в действие бомбу невозможно”.

А.ШАЦКИЙ убежден, что этот взрыв связан с намерениями одной из фирм “построить на том месте, где стоит храм, супермаркет”.

Он также напомнил, что 21 октября в центре Запорожья в помещении супермаркета «Сельпо» произошел взрыв. По его словам, по этому факту милиция возбудила уголовное дело. “Можно говорить, что идет нечестная конкуренция за собственность города, за владение рынками сбыта”, - сказал экс-прокурор.

А.ШАЦКИЙ также напомнил, что в новогоднюю ночь 2011 года произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего был полностью разрушен памятник Сталину.

В свою очередь правозащитник Владимир ЛЕСИК отметил, что “в течение 15 месяцев в Запорожье произошло 3 взрыва, два из которых в людных местах и есть одна жертва”. Он отметил, что “на сегодняшний день в СИЗО находятся три человека, которые не имеют никакого отношения к этим взрывам”. Правозащитник напомнил, что по делу о памятнике Сталину “пытались обвинить парня из “Тризуба”, но, слава Богу, не удалось его обвинить в этом преступлении, но виновные так и не найдены”. По его словам, трое обвиняемых во взрыве в Свято-Покровском храме “совсем не причастны к этому преступлению”. В.ЛЕСИК подчеркнул, что один из обвиняемых написал четыре явки с повинной, и все разного содержания. По убеждению правозащитника, к обвиняемым применялись неразрешенные методы.

В.ЛЕСИК убежден, что местная власть, правоохранительные органы “прекрасно знают, кто организовал и совершил эти взрывы”, но не “ищут тех, кто совершил их, а они стали искать, на кого повесить эти дела”.

Он отметил, что в ближайшие дни будет подготовлено обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, к народным депутатам Украины, в правоохранительные органы относительно ситуации, сложившейся в Запорожье. В.ЛЕСИК убежден, что в парламенте Украины должна быть создана временная следственная комиссия по изучению ситуации в Запорожье. В частности, по его словам, должно быть исследовано “применение неразрешенных методов ведения следствия и фабрикация уголовного дела” о взрыве в Свято-Покровском храме.