Кужель считает, что Киев может навсегда потерять книжный магазин “Сяйво”
Киев. 25 октября. УНИАН. Координатор общественного движения “Гражданское сопротивление”, президент АЦ “Академия” Александра КУЖЕЛЬ считает, что Киев может навсегда потерять книжный магазин “Сяйво”, который был визиткой города.
Об этом А.КУЖЕЛЬ сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в ходе которой коллектив книжного магазина в который раз пригласил председателя КГГА Александра ПОПОВА и его заместителя Александра ПУЗАНОВА к конструктивному диалогу по поводу судьбы магазина.
По словам А.КУЖЕЛЬ, на центральных площадях и улицах европейских столиц всегда можно увидеть книжные магазины, где можно приобрести как лучшие путеводители, так и произведения лучших местных авторов, диски, а иногда даже выпить кофе. Именно таким, по ее словам, был магазин “Сяйво” в Киеве.
По убеждению А.КУЖЕЛЬ, то, что сейчас происходит вокруг “Сяйва”, является скрытым «рейдерским захватом».
«Одной из форм рейдерства, коррупции нынешней власти является создание коммунальных предприятий. И поверьте мне, здесь Киевская администрация не оригинальна. Что мы видим из-за желания господина ПУЗАНОВА создать коммунальное предприятие на базе этого помещения: продолжение того же рейдерства. Это будет создано коммунальное предприятие, которое в дальнейшем сделает какую-то ситуацию, после чего будет липовое банкротство. И после этого помещение опять переходит в руки тех, кто пытался раз его захватить”, - заявила А.КУЖЕЛЬ
По ее мнению, сейчас те же люди продолжают попытку завладеть помещением на улице Красноармейской, 6, «просто они пошли другим путем – проиграв суды, они пошли рейдерством через “пиджаки” Киевской администрации».
«Так работал ЧЕРНОВЕЦКИЙ: создавалось КП, оно не платило никаких налогов в местный бюджет, создавалась ситуация по липовому банкротству и предприятие переходило тому, кто выставлял требования по банкротству данного предприятия... То есть, это скрытая, очень быстрая и эффективная форма нового банкротства, нового рейдерства”, - подчеркнула А.КУЖЕЛЬ.
Она призвала киевлян встать на защиту “Сяйва” и выразила надежду, что к этому подключатся общественные организации не только Киева, но и всей Украины.
Присутствующий на пресс-конференции президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН выразил убеждение, что Киевсовет не имеет морального права отбирать помещение у “Сяйва”.
Он уверен, что за “большинством” в Киевсовете и сегодня стоят "ЧЕРНОВЕЦКИЙ, СУПРУНЕНКО и все те, кто хочет откусить себе лакомый кусок”, и выжидают “для нанесения очередного удара”.
“То, что Киев сегодня опускается на дно бескультурья, никого не интересует. Сегодня я абсолютно четко заявляю о позиции Украинской ассоциации издателей: мы считаем и считали, что книжный магазин “Сяйво” должен быть возвращен трудовому коллективу и аренда продлена по закону. Мы всячески будем поддерживать любые акции, направленные на то, чтобы это решение имело такой окончательный вариант”, - заявил А.АФОНИН.
В свою очередь, писательница Ирэн РАЗДОБУДЬКО заявила, что то, сколько будет продолжаться отстаивание книжного магазина трудовым коллективом “Сяйва”, зависит в том числе от читателей и писателей.
“Я хочу напомнить власти, что революции все делала интеллигенция. И если интеллигенция сейчас вам говорит: «Остановитесь», то будьте осторожны, потому что они умны, организованы... Потому что, поверьте, интеллект является очень серьезным оружием против вас”, - отметила А.КУЖЕЛЬ, обращаясь к представителям столичной власти.
Вместе с тем, она выразила надежду на то, что А.ПОПОВ просто не владеет достоверной информацией о ситуации с “Сяйвом”.
“Хотим дать ему возможность ее узнать. Потому что я знаю, что все его заместители назначены из Администрации Президента и он не всегда имеет возможность влиять. Но я бы очень хотела, чтобы он имел был возможность показать нам, киевлянам, что он влияет на ситуацию и думает о тех избирателях, которых он ждет на свои выборы. У него сегодня тест: будет ли интеллигенция Киева, которая в столице проживает преимущественно, потому что так исторически сложилось, будет ли она его поддерживать. Потому что мы не позволим так наступать на культуру украинской столицы”, - добавила А.КУЖЕЛЬ.
По ее словам, в четверг голосование в Киевсовете по проекту решения о передаче помещения “Сяйва” коммунальному предприятию должно быть поименным.
Как сообщал УНИАН, руководство Киева неоднократно заявляло, что в помещении по улице Красноармейской, 6 будет открыт муниципальный магазин, и выражало категорическую позицию, в соответствии с которой, помещение не будет передано частным структурам. В КГГА подчеркивают, что срок действия договора аренды между Шевченковской райгосадминистрацией и ООО “Книжный магазин “Сяйво” закончился 1 января 2010 года, поэтому об обязательстве продлить аренду этого помещения по тому договору не может идти речь. В то же время в “Сяйве” утверждают, что имеют законное право на продление договора аренды, который действовал в 2010 году, до рейдерского захвата, и доказывают это в судах.