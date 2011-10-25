Коллектив “Сяйва” просит Киевсовет не передавать помещение книжного магазина КП до судебного решения о продлении срока аренды

Киев. 25 октября. УНИАН. Трудовой коллектив книжного магазина “Сяйво” обратился к депутатам Киевсовета с просьбой 27 октября на сессии не передавать помещение магазина по адресу улица Красноармейская, 6 коммунальному предприятию до принятия судом решения о продлении срока аренды.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат трудового коллектива книжного магазина «Сяйво» Олег КОРОЛЬ.

По его словам, 27 октября в 10.00 должно состояться заседание суда по поводу продления срока аренды указанного помещения в центре города обществом с ограниченной ответственностью “Сяйво”.

Как сообщил О.КОРОЛЬ, соответствующее обращение трудового коллектива сегодня утром было передано в Киевсовет.

“Просим Вас, уважаемые депутаты, не становитесь на противозаконный путь, не голосуйте за пункт 11 повестки дня сессии... Дождитесь решения суда по этому поводу”, - процитировал адвокат один из заключительных абзацев обращения.

Он обратил внимание на то, что сейчас дело об аренде помещения магазина рассматривается уже в апелляционной инстанции, а на предыдущих судебных заседаниях были приняты решения в пользу “Сяйва.

«Договор аренды продлен по закону, по Конституции Украины. В действительности идет откровенное издевательство над законом, пренебрежение, произвол именно по инициативе юристов КГГА и господина ПУЗАНОВА…», - заявил О.КОРОЛЬ.

Он также обратил внимание, что вопрос относительно “Сяйва” в повестку дня сессии Киевсовета включен как переименование КП “Городской центр развития рыбного хозяйства” в городской магазин. В нем также речь идет о передаче этому КП помещения по ул. Красноармейской, 6, которое “Сяйво” арендовало 50 лет.

“Мы предостерегаем, что еще идет рассмотрение судебного дела, и именно в четверг, 27 октября, послезавтра, будет рассмотрение дела как раз о подтверждении уже судом факта продления договора аренды на новый срок и на тех условиях, на которых он был заключен, то есть еще на 12 лет. И, не дождавшись этого суда, я считаю, депутаты Киевсовета откровенно нарушат Конституцию и законы Украины, если пойдут на этот шаг”, - подчеркнул адвокат коллектива книжного магазина “Сяйво”.

По словам О.КОРОЛЯ, письменные предупреждения он также передал в Киевсовет.

Адвокат надеется, что решение суда будет в пользу «Сяйва», поскольку, по его словам, «представитель “Киевжилспецэксплуатации”, на балансе которого сейчас находится помещение, на предыдущем судебном заседании ничего не мог сказать суда против нашего иска».

В то же время он в очередной раз отметил, что “Сяйво” никогда не претендовало и не претендует на право собственности на указанное помещение.

“Единственное, что мы просим - вернуть коллектив, который выбросили рейдеры на улицу в 2010 году, в книжный магазин, и вернуть те книги, которые были в магазине... 60 тыс. книг...“, - подчеркнул адвокат.

По словам О.КОРОЛЯ, если депутаты все же проголосуют за принятие подготовленного проекта решения о передаче коммунальному предприятию помещения книжного магазина, то “Сяйву” придется снова обращаться в суд и обжаловать уже новое решение депутатов, и на это также уйдет много времени. При этом адвокат выразил убеждение, что и в новом судебном деле будет доказана правота ООО “Сяйво”.

Кроме того, О.КОРОЛЬ сообщил, что ООО “Сяйво” 5 дней назад подало иск к председателю КГГА Александру ПОПОВУ по поводу распространения им заведомо недостоверной информации в газете “Хрещатик”.

“Где он сказал о том, что мы якобы пытаемся захватить коммунальную собственность, и этого никогда не будет... И второй момент - что за нами стоят рейдеры”, - уточнил он.

По словам О.КОРОЛЯ, пока еще суд не открыл производства по делу, но еще не прошло время для принятия соответствующего решения.

Как сообщал УНИАН, 19 октября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПУЗАНОВ сообщил, что депутаты Киевсовета на сессии 27 октября рассмотрят проект решения о передаче помещения по адресу ул. Красноармейская, 6, известного как помещение книжного магазина “Сяйво”, коммунальному предприятию «Муниципальный магазин» для организации в нем современного коммунального книжного магазина.

По его информации, соответствующий проект решения подготовлен в КГГА.

«Нужно поставить точку в вопросе помещения книжного магазина «Сяйво». И помещение, и книжный магазин принадлежат исключительно киевлянам», – сказал А.ПУЗАНОВ.

Он отметил, что проектом решения предусмотрено также сделать невозможным перепрофилирование в дальнейшем этого магазина.

Также А.ПУЗАНОВ сказал, что книжный магазин откроет свои двери для посетителей 6 ноября, как и планировалось. Сейчас в этом помещении КП «Киевжилспецэксплуатация» осуществляет ремонтные работы. Стоимость ремонта 300 тыс. грн. Работы уже выполнены на 90%.