Киев. 25 октября. УНИАН. 29-30 октября в Украине стартует Национальный фитнес-проект «100% fit GO», призванный привлечь внимание широких слоев населения к спорту и здоровому способу жизни.

Об этом олимпийский чемпион по толканию ядра, соорганизатор проекта «100% fit GO», который представляет fit-направление «CHILDREN GO», Юрий БЕЛОНОГ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, первым этапом проекта станет соревнование «Фитнес бомба», которое пройдет в Киеве, в Украинском доме, 29-30 октября 2011 года.

Ю.БЕЛОНОГ отметил, что в рамках «Фитнес бомбы» состоятся соревнования по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу, классическому бодибилдингу, детскому фитнесу, бикини-фитнесу, полиденсингу, стронгмену.

Он подчеркнул, что жюри отберет участников в финал проекта «100% fit GO».

Кроме того, в Украинском доме состоится выставка товаров фитнес-индустрии; мастер-классы от ведущих спортсменов; семинары для тренеров.

Призер Олимпийских Игр по метанию молота, соорганизатор проекта «100% fit GO» Александр КРИКУН отметил, что планируемые на «Фитнес бомбе» соревнования по бикини-фитнесу «BIKINI GO» дают возможность насладиться красотой женского тела.

Вместе с тем, по словам А.КРИКУНА, во время всеукраинского отбора участников для пробного показа организаторы столкнулись с тем, что подавляющее большинство девушек имеют заболевания позвоночника. «Когда мы стали ходить по модельным агентствам, выбирая красоту, то должен вам заявить, что такого количества сколиоза, искривления позвоночников я еще не видел», - сказал соорганизатор проекта.

По его словам, вместе с тем для участия в «BIKINI GO» были отобраны девушки, которые обладают красивым подтянутым телом и умеют преподнести себя в открытых купальниках.

А.КРИКУН добавил, что 29-30 октября fit-направление «BIKINI GO» впервые будет широко представлено в Украине, хотя за рубежом оно уже достаточно развито. По его словам, девушки в купальниках несколько раз будут выходить на сцену, но бикини-фитнес «нельзя путать с конкурсом красоты или с конкурсом моделей».

А.КРИКУН подчеркнул, что бикини-фитнес – это новая номинация Международной федерации бодибилдинга и фитнеса, которая широко известна и популярна в США и Европе.

В свою очередь, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, соорганизатор проекта «100% fit GO» Валерий ГОНЧАРОВ сообщил, что на «Фитнес бомбе» будет представлено fit-направление «POLE DANCE GO».

По словам В.ГОНЧАРОВА, с этим направлением знаком совсем недавно и до последнего времени относился к нему как-то «немножко скептически».

Спортсмен сообщил, что недавно побывал на соревнованиях по этому виде фитнеса. «Должен заметить, что это ничего не имеет общего с тем, что принято думать о танцах и о шесте», - сказал он.

В.ГОНЧАРОВ отметил, что «POLE DANCE GO» стало настоящим спортивным направлением, в котором девушки должны иметь «достаточно неплохую физическую подготовку», чтобы демонстрировать довольно сложные элементы движений на шесте.

Ю.БЕЛОНОГ также сообщил, что в рамках реализации Национального проекта «100% fit GO» с октября 2011 по октябрь 2012 годов будут проводиться ежемесячные всеукраинские отборочные соревнования, турниры, конкурсы и кастинги, а по итогам года - финальный фестиваль «100% fit GO». По его словам, более детальная информация представлена на сайте www.fbbu.com.