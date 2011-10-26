AVA.ua – новый дизайн, новые возможности

26 октября Единый Торговый Центр АVA.ua откроет для пользователей свои новые обновленные страницы. Портал изменил свой внешний вид, но не изменил главные принципы работы - сделать процесс выбора товара для покупателей более удобным и комфортным. Портал АVA учел все пожелание и советы пользователей и теперь у него новый дизайн – стильное цветовое оформление, новое расположение категорий, оптимальная структура сайта, быстрый и простой доступ к новым разделам портала «Новинки», «Акции», «Скидки», а также модернизированная рубрика новостей «AvaLook», которая наполнена актуальными оперативными новостями, полезными советами - как выбрать товар и обзорами.

Единый Торговый Центр «АVA» - портал, который объединяет информацию о ценах на товары, представленные в интернет-магазинах Украины, России, Казахстана, а также новости в сфере индустрии, обзоры новинок электроники, отзывы покупателей о товарах и магазинах, полный каталог товаров – их технических характеристик и описаний. Покупатель может не только найти товар, просмотреть его технические характеристики и описание, но и, сравнив стоимость конкретной модели в разных магазинах, выбрать для себя подходящую цену и оформить покупку.

На портале представленные разнообразные категории товаров: бытовая техника, компьютеры и комплектующие к ним, ноутбуки, электроника, детские товары, товары для дома и автомобиля, косметика и парфюмерия, товары для туризма и спорта, подарки и многое другое.