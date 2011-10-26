«Адамант» и ASESOFT International начали в Украине реализацию проекта по электронному обучению и электронному управлению

Киев. 26 октября. УНИАН. Группа компаний «Адамант» и румынский консорциум ASESOFT International начали реализацию проекта по внедрению в Украине решений по электронному обучению и электронному управлению.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ГК «Адамант» Иван ПЕТУХОВ.

По его словам, компании будут совместно внедрять на украинском рынке комплексные информационные системы по электронному образованию и электронному управлению. Для реализации проекта в Украине планируется создание совместной компании, которая в дальнейшем будет поддерживать внедренные продукты.

Коммерческий директор ASESOFT International Кристиан АЧОБОТЕРИЦЕЙ сообщил, что деятельность компании в Украине будет сфокусирована на двух направлениях: развитии платформы в образовательной сфере e-learning и внедрении так называемого «единого окна» для правительственных органов.

По его словам, ASESOFT International совместно с «Адамантом» внедряет пилотный проект по установке в 20 школах, определенных Министерством образования Украины, платформы e-learning. «Эта платформа позволяет совместить научную сторону с приложениями, которые работают в форматах 2Д и 3Д», - отметил он. Пилотный проект будет реализован до конца текущего года, после чего будет проведена его экспертная оценка независимыми экспертами и специалистами Министерства образования.

Коммерческий директор компании Teamnet, входящей в консорциум ASESOFT, Флорин ХОЙНЕРЕСКУ сообщил, что продукт е-правительство был внедрен в Румынии, и теперь внедряется в других странах ЕС. «Единое окно» в Румынии представляет собой интегратор тех программ, которые работали на уровне всех министерств», - сказал он.

Эксперты также сообщили, что опыт Румынии очень близок к проблемам, которые есть сейчас в Украине. В Румынии также изначально каждое министерство внедряло свои программы, и на уровне центральной власти надо было придумать платформу, объединяющую все эти программы, и ASESOFT разработала эту платформу, которая работает на всех языках разработанных ранее программ.

Кроме того, И.ПЕТУХОВ сообщил, что «Адамант» и ASESOFT International подписали меморандум с Институтом инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины о сотрудничестве, в частности, о совместной разработке интеллектуальных продуктов и реализации украинско-румынского пилотного проекта.