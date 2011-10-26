Организаторы называют студенческий референдум экспериментом с целью улучшения защиты прав студентов

Киев. 26 октября. УНИАН. Организаторы называют студенческий референдум по образовательным вопросам экспериментом с целью улучшения защиты прав студентов.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Подводя итоги этого мероприятия, один из его организаторов, президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ рассказал, что всего в референдуме приняли участие студенты 111 высших учебных заведений Украины, однако по состоянию на сегодняшний день известны и проработаны результаты из 102 из них. По данным организаторов, в референдуме приняли участие 77 тысяч студентов.

В соответствии с полученными результатами, на первый из семи вопросов предложенной анкеты «Знаете ли Вы о разработанной Минобразования новой редакции проекта закона «О высшем образовании» положительно ответили 63% опрошенных, “нет” – 36,5%, не ответили – 0,5%. На вопрос, поддерживают ли норму законопроекта относительно повышения минимальной стипендии до уровня прожиточного минимума (934 грн.) “да” ответили 93% студентов, “нет” – 7%. На вопрос о поддержке нормы документа о неизменности платы за учебу для студентов-контрактников в течение всего срока учебы утвердительно ответили 93,5%, “нет” – 6%, не ответили 0,5% опрошенных. За приравнивание высшего образования, полученного по образовательно-квалификационному уровню специалиста, к высшему образованию по уровню магистра высказались 76%, против – 23%, не ответили – 1%. Норму законопроекта об обеспечении обязательного финансирования деятельности органов студенческого самоуправления ВУЗ поддержали 87% студентов, против выступили 12%, не ответили 1%. На вопрос, «поддерживаете ли Вы норму законопроекта относительно свободного выбора студентами учебных дисциплин в пределах вариативной части содержания образования» утвердительно ответили 91% студентов, против – 9%. И на последний вопрос: «Поддерживаете ли Вы скорейшее принятие законопроекта», “да” ответили 84%, “нет” – 13%, не ответили 3% опрошенных.

Отвечая на вопрос журналистов, не считают ли они формулировки предложенных вопросов некорректными, а результаты референдума в целом не репрезентативными, другой организатор опроса, координатор общественной инициативы “Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ заявил, что организаторы “сформулировали вопрос так, как считали нужным”. В целом, по его словам, они не ставили целью охватить референдумом все украинские ВУЗы и опросить всех студентов Украины. “Целью было провести эксперимент, чтобы иметь больше весомых аргументов в диалоге с властью что касается, в частности, уровня студенческих стипендий”, - сказал А.ЧЕРНЫХ.

Организаторы отвергли упреки в заказном характере этой акции со стороны власти и обвинения в том, что референдум ставил целью своими результатами продемонстрировать якобы поддержку студентами инициированного Министерством образования нового законопроекта “О высшем образовании”. Отвечая на вопрос, почему именно министерство своими письмами приглашало на референдум и призывало администрации каждого ВУЗа способствовать в проведении референдума, А.ИГНАТОВИЧ сказал, что Минобразования не приглашало, а информировало ВУЗы об этом мероприятии. По его словам, студенческие организации не имеют права руководить администрациями своих ВУЗов. Указания руководству каждого учебного заведения может давать только министерство, поэтому именно оно и разослало такие письма.

Он также добавил, что вопросы на референдум были готовы уже 6 октября, они были в свободном доступе в Интернете и все желающие могли предложить свои замечания. Однако, по словам А.ИГНАТОВИЧА, только в последний день перед проведением опроса появились критические оценки по поводу того, как они сформулированы.

Отвечая на вопрос о том, что ряд ведущих университетов, в частности, Национальный университет имени Шевченко, Национальный университет “Киево-Могилянская Академия” отказались проводить это мероприятие, мотивируя это его манипулятивностью, а некоторые из них вообще не знали о планах его проведения, А.ЧЕРНЫХ настоял на том, что о намерении провести референдум были проинформированы все ВУЗы, и назвал ложью заявления руководителей ВУЗов об их неосведомленности.