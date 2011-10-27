Киев, 27 октября. УНИАН. В Украине учреждена музыкальная премия YUNA.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили генеральный продюсер премии Павел ШИЛЬКО и собственник компании ISTIL Group Мохаммад ЗАХУР.

"Украина победила на "Евровидении" раньше, чем Россия, дважды занимала второе место в этом конкурсе. Если посмотреть на шоу-бизнес, то его 80% контролируется украинскими артистами, певцами, но, к сожалению, в стране, которая признана поющей, до сих пор не было ни одной музыкальной премии", - сказал М.ЗАХУР.

В свою очередь П.ШИЛЬКО добавил, что в этом году премия будет вручаться впервые, а оцениваться будут работы, созданные за последние 20 лет. "Затем эта премия будет вручаться ежегодно", - уточнил он.

По их словам, премия YUNA будет вручаться в нескольких категориях: лучший исполнитель, лучшая исполнительница, лучшая группа, лучший альбом, лучшая песня, лучший композитор, лучший автор слов, лучший видеоклип, лучший концерт.

В состав жюри премии будут включены люди, которые не создают музыку, однако профессионально ее используют в своей деятельности не менее 5 лет: программные директоры, музыкальные редакторы, теле- и радиоведущие, музыкальные обозреватели и критики.

Кроме того, в состав жюри будет привлечена группа иностранных экспертов, которые будут определять победителей в категориях "Лучшая песня", "Лучший видеоклип", "Лучшее концертное шоу".

"Честность подсчета голосов в премии YUNA будет подтверждаться аудиторской компанией Deloite, которая на протяжении многих лет является образцом профессионализма и качества, и которая не один год является аудиторской компанией церемонии вручения наград Грэмми", - подчеркнул П.ШИЛЬКО.