Киевлянин, выигравший 10 млн. грн. в «Лото-Забава», потратит выигрыш на покупку жилья для детей и создание собственного бизнеса

Киев. 28 октября. УНИАН. Киевлянин Валерий, выигравший 10 млн. грн. в Национальной лотерее «Лото-Забава», планирует потратить выигрыш на покупку жилья для детей и создание собственного бизнеса. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил генеральный директор оператора государственных лотерей «М.С.Л.» Евгений ВЛАСЕНКО, Валерий стал тринадцатым миллионером «Лото-Забавы» в 2011 году. Розыгрыш прошел 16 октября, но победитель заявил о своем выигрыше спустя 10 дней, 26 октября.

Как сообщил Валерий, билеты он все время покупал в одном и том же киоске. Для победного выигрыша он купил 7 билетов на 100 грн., в день розыгрыша проверил и уже через 15 минут знал о своем выигрыше. Валерий живет в Киеве с 1974 года и работает строителем, любит смотреть футбол и хоккей. Он говорит, что играет в лотерею еще со времен «Спортлото», за это время выигрывал небольшие денежные суммы, а также призы на сумму 1,4 тыс. грн.

Свой выигрыш Валерий собирается потратить на покупку жилья для своих детей - сына и дочки. Сейчас сын с семьей живет с родителями, а дочь со своей семьей снимает квартиру. Кроме того, он намерен пожертвовать часть денег на строительство двух церквей.

Валерий также отметил, что деньги должны работать, поэтому и оставшиеся деньги он намерен вложить в открытие собственной компании, которая будет работать в строительном бизнесе.

Валерий сообщил, что будет продолжать играть в лотерею, и уже купил билеты для следующего розыгрыша.

Е.ВЛАСЕНКО сообщил, что выигрыш победителю будет выплачен согласно установленной процедуре, после уплаты налогов, в срок до 18 месяцев.