ООН прогнозирует 31 октября рождение семимиллиардного жителя планеты

Киев. 28 октября. УНИАН. Директор представительства Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций в Украине Нузхат ЭХСАН заявляет, что, по расчетам специалистов ООН, 31 октября должен родиться семимиллиардный житель планеты.

Об этом Н.ЭХСАН сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Таким образом, население Земли до 31 октября текущего года пересечет исторический рубеж - 7 миллиардов человек", - сказала Н.ЭХСАН.

По ее словам, с момента рождения шестимиллиардного жителя планеты в 1998 году прошло около 12 лет.

"Население планеты будет продолжать расти до конца этого века, но темпы роста будут замедляться. По прогнозам ООН, восьмимиллиардный житель планеты родится в 2025 году. До 2050 года население Земли вырастет до 9 миллиардов, а десятимиллиардный житель планеты родится около 2100 года", - отметила она.

Однако, по словам Н.ЭХСАН, методики прогнозирования пока не позволяют определить континент или страну, в которых родится 7-миллиардный житель, и какого он будет пола.

"ООН имеет определенные методики и расчеты, они очень надежны. Однако мы не можем сказать, где родится этот ребенок, какой именно ребенок, в каком селе - это невозможно сделать", - объяснила Н.ЭХСАН.

При этом директор представительства Фонда народонаселения ООН в Украине обратила внимание на тот факт, что в Украине количество населения не увеличивается, а наоборот - уменьшается.

"В этой тенденции Украина не отстает от большинства стран Европы. Это может разочаровать, потому что страна, которая стареет, имеет очень большие трудности с выполнением своих социальных обязательств, со сбором налогов, обеспечением пенсий на будущее. И также уменьшается база для развития предпринимательства, потому что меньше людей смогут участвовать экономическом развитии собственной страны", - отметила Н.ЭХСАН.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной службы статистики Украины Наталия ВЛАСЕНКО отметила, что наиболее стремительно население растет в странах Азии и Африки, в частности, в Китае, Индии, Индонезии, Бангладеш, Афганистане и др.

"В Украине демографическая ситуация остается достаточно сложной. У нас продолжается ежегодное уменьшение населения. Хотя, следует отметить, что уменьшение населения в 1999-2003 годах достигало 350 тысяч человек, а в последние годы уменьшение численности все же сократилось - в 2010 году мы потеряли 200 тысяч человек", - сообщила Н.ВЛАСЕНКО.