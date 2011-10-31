Ваш домик в Европе

Приобретение недвижимости на Кипре от компании PAFILIA Property Developers Ltd – реальная возможность стать полноправным обладателем всех «европейских привилегий»

Сегодня все больше украинцев вслед за эксцентричным древнегреческим философом Диогеном готово заявить: «Я – гражданин мира!». И причина этого не только в том, что любить родину – легко, а труднее – добиться от нее взаимности. Успешные, реализовавшие себя соотечественники, все чаще делают выбор в пользу комфортного образа жизни, не ограниченной визами свободы передвижений, качественного образования и доступного здравоохранения, выгодных условий для ведения бизнеса и низких налогов. Словом, всего, что может гарантировать статус человека, имеющего постоянное место жительства в одной и стран Евросоюза. Например, такой, как Кипр.

Недавно местный парламент принял ряд нововведений, касающихся получения гражданами третьих стран вида на жительство (и кипрского гражданства) при помощи своей недвижимости. Все покупатели островной недвижимости стоимостью более 300 тыс. евро могут получить «разрешение на проживание» на Кипре, являющееся эквивалентом европейского «постоянного вида на жительство». Так они становятся приоритетными клиентами для иммиграционных властей, и избавлены от необходимости следовать длительным разрешительным процедурам – получение консульских виз, продление вида на жительство, получение разрешения на повторный въезд. На практике это означает, что они наделены практически теми же правами, что и коренные жители, но при этом остаются гражданином своей страны. Хотя после 7 лет проживания на райском острове могут получить паспорт гражданина Кипра, который с 2008 года является полноправным членом Европейского Союза.

Но, помимо реального статуса европейца, владелец островного жилья получает уникальный бонус – абсолютную безопасность для вас и вашего капитала. Ведь благодаря британскому праву, либеральной экономике и стабильной банковской системе тут созданы прекрасные условия финансовой свободы - по данному показателю Кипр занимает 12-е место в мире.

Директор по продажам и маркетингу PAFILIA Симос СИМИЛЛИДЕС так определил тройку главных достоинств здешней недвижимости: «Во-первых, большой выбор объектов при постоянно растущей их стоимости. По наблюдениям компании, на протяжении последних 5-ти лет капитализация недвижимости наших клиентов составляла до 31% ежегодно. Во-вторых, недвижимость на Кипре является надежным средством инвестирования. В отличие от акций, ее цена не меняется ежедневно, кроме того, можно наслаждаться процессом владения, чего никак не скажешь о ценных бумагах. В-третьих, иностранцы могут воспользоваться местной ипотекой - финансовые условия приобретения недвижимости очень доступны». Сегодня на страже безопасности банковских вкладов строит правительство Кипра, гарантирующее сохранность вкладов в размере до 100 тысяч евро, что в два раза больше в среднем по Евросоюзу. А на рынке банковских услуг появляются новые выгодные условия кредитования. Так, лидер рынка – компания Pafilia Property Developers – предлагает такую эксклюзивную схему: при оплате 50% стоимости объекта недвижимость передается в пользование клиента, а оставшаяся сумма предоставляется в кредит на 3 года под 5,95% годовых.

Кроме того, эта крупнейшая кипрская компания-застройщик уверена, что ваш дом на Кипр – это отличная инвестиция, гарантирующая стабильный доход в виде дохода за сдачу жилья в аренду. А потому большинство возводимых ею объектов имеют гарантированную ренту на несколько лет: комплексы Pine Seaview и Prodromi Gardens продаюся с гарантией ренты в 5% на 2 и 3 года соответственно, а за недвижимость в Elysia Park предлагают даже 5,25% на протяжении 2 лет.

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Консультант по недвижимости Никита Макаров