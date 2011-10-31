Киев. 31 октября. УНИАН. Народные депутаты предлагают лицензировать деятельность клубов знакомств и брачных агентств.

Об этом сообщил народный депутат Владимир КАПЛИЕНКО (депгруппа "Реформы во имя будущего") на пресс-конференции в УНИАН, представляя принятый в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия торговле людьми».

По его словам, законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», а именно: дополнение статьи 9 закона п. 46, в соответствии с которым обязательному лицензированию подлежит деятельность, связанная со сбором и распространением (в том числе в глобальной сети Интернет) информации о физических лицах с целью их знакомства.

Предлагается также дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 164-15 и установить административно-правовую ответственность за осуществление деятельности, связанной со сбором и/или распространением информации о физических лицах с целью их знакомства без получения лицензии, а также за нарушение лицензионных условий ведения такой деятельности.

В.КАПЛИЕНКО как один из авторов проекта отметил, что, по официальным данным ООН, сейчас 500 тыс. украинцев принудительно находятся за границей. При этом он заметил, что обманом за границу отправляют не только женщин для работы в секс-индустрии, но и мужчин, например, для работы на строительстве.

«Чаще всего едут люди, которые ищут лучшей судьбы, которые могут выехать за границу просто в какое-то туристическое путешествие, или хотят найти себе жениха или невесту за границей, хотят трудоустраиваться и все такое. И так случилось, что в украинском законодательном поле нет предохранителей, которые на 100% отсекали бы криминальные группировки, которые крутятся возле этой проблемы, и не давали возможности вывозить этих людей обманным путем за границу», - заметил В.КАПЛИЕНКО.

Депутат отметил, что именно поэтому и возникла идея наработки соответствующего документа.

Президент Всеукраинской ассоциации клубов знакомств Евгений ЛАВРИК отметил, что его организация поддерживает соответствующий законопроект, поскольку очень часто под видом брачных агентств и бюро знакомств существует незаконная деятельность, связанная с торговлей людьми. Это, соответственно, негативно отражается на имидже добросовестных участников этого рынка. «Имидж членов ассоциации значительно падает в связи с тем, что под видом брачных агентств и бюро знакомств существует незаконная деятельность, связанная с торговлей людьми», - сказал Е.ЛАВРИК.

Представитель МВД Сергей КРОПИВА, в свою очередь, отметил, что принятие законопроекта позволит работникам органов внутренних дел осуществлять более строгий контроль над этой сферой. «Граждане смогут обращаться в те брачные конторы или интернет-ресурсы, через которые они смогут познакомиться с иностранными гражданами, и не беспокоиться о негативных последствиях», - сказал он.

Как сообщалось, 18 октября ВР приняла в первом чтении законопроект №8702 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия торговле людьми».