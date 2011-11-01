Ряд общественных организация призывают Януковича не поддерживать изменения к закону о защите общественной морали

Киев. 1 ноября. УНИАН. Ряд общественных организаций и профессиональных ассоциаций, работающих в сфере массовой информации и коммуникаций, призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не поддерживать законопроект «О защите общественной морали» в качестве закона.

Об этом идет речь в открытом письме представителей восьми организаций к В.ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, сообщила на пресс-конференции в УНИАН Глава правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Татьяна ПОПОВА.

Письмо подписали представители Индустриального Телевизионного Комитета, ИнАУ, Института Массовой Информации и другие.

В частности в письме отмечается, что законопроект «О защите общественной морали» ограничивает конституционное право граждан на свободу слова и информации путем обязанности операторов и интернет-провайдеров по решению Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали без решения суда ограничивать доступ к информационным ресурсам, которые признаны комиссией эротическими. Также законопроект создает условия для внедрения цензуры, открывает новые возможности для коррупции, увеличивает расходы госбюджета. Кроме того, авторы письма отмечают, что ряд положений законопроекта являются технически неосуществимыми, в частности надежного блокирования доступа к интернет-контенту, размещенному вне территории Украины. Кроме того они выступают за ликвидацию Нацкомиссии по морали.

«Это не только означает цензуру, какие-то точечные покушения на сексуальные предпочтения людей и на попытки давления через основной инстинкт, который присущ любому человеку. Это в том числе попытки воздействовать системно на доступ к информации в любом виде. Я считаю, что когда у половины населения вызывают ужас выступления парламентариев и государственных чиновников в принципе это тоже аморально», - считает председатель комитета ИнАУ по вопросам прав человека и свободы слова Елена ШНУРКО-ТАБАКОВА.

В связи с этим она подчеркнула, что технический прогресс невозможен без гуманитарного и изменения социологических характеристик, психологических предпочтений, однако депутаты на это не обращают внимания.

«Весь мир стоит перед переходом в следующую фазу развития человечества – информационное общество. Есть рейтинги перехода к информационному обществу как ни странно эти рейтинги совпадают с рейтингами терпимости стран по отношению к своим гражданам. То есть в странах, которые наиболее готовы к переходу к информационному обществу, терпимость максимально расширяет права граждан: легализирована проституция, разрешена эвтаназия, легкие наркотики, порнография считается само собой разумеющимся. Украина в настоящее время может повторить судьбу индейцев. Закон о морали это один из барьеров, который будет мешать переходу Украины к информационному обществу», - подчеркнула Е.ШНУРКО-ТАБАКОВА.

В свою очередь вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей по вопросам IT Иван ПЕТУХОВ высказал мнение, что законопроект «О защите общественной морали» и комиссия по морали ставят своей задачей не бороться с плохим контентом в Интернете, а заниматься манипуляциями и создать «кормушку для чиновников».

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”. За данное решение проголосовали 276 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Вместе с тем ряд политических партий и общественных организаций выступили категорически против этого законопроекта.

В частности, Общественное движение «Стоп цензуре!» считает, что в результате его принятия в Украине может появиться чрезвычайно сильный инструмент цензуры.

«Под предлогом защиты общественной морали в законопроекте подаются технологии, по которым можно будет закрыть фактически любое украинское СМИ и он-лайн ресурс, а также ограничить доступ украинских пользователей к зарубежным веб-сайтам», – говорится в заявлении журналистов.

Также «Репортеры без границ» выразили, среди прочего, обеспокоенность по поводу того, что в законопроекте отсутствуют четкие формулировки, и это “дает возможность для разнообразных интерпретаций”.

“Кто будет решать, что является «пропагандой терроризма и других форм криминальной деятельности»? К сожалению, в соседних с Украиной странах подобный параграф используется, чтобы придушить любые формы критики”, - говорится в заявлении этой организации.

Кроме того, фракция «БЮТ-Батьківщина» убеждена, что «за привлекательным названием этого законопроекта скрывается попытка власти создать дополнительный инструмент давления на средства массовой информации и интернет-ресурсы, ограничить свободу слова в стране».