«Упрощенцы» не смогут предоставлять первичные документы, согласно НК — эксперт

Киев. 1 ноября. УНИАН. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, не смогут предоставлять первичные документы, как того требуют нормы Налогового кодекса.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказала председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА.

«Никто никому не рассказывает, что не внесена поправка в ст.44 Налогового кодекса, которая требует от каждого субъекта иметь в наличии первичные документы... Во втором абзаце этой статьи говорится: плательщикам налогов запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, которые определены абзацем первым этого пункта. Это первичные документы», - говорит она.

По словам Е.ВАРНАКОВОЙ, отсутствие таких документов тянет за собой фактические проверки. Возможен также вариант, что документы будут предоставлять фирмы, которые имеют право растамаживать товары при поступлении в Украину. А это может стать в свою очередь теневым налогом, считает она. «Упрощенной системы налогообложения не будет», - заявила Е.ВАРНАКОВА.

Кроме того, вводится новый вид отчетности в разрезе контрагентов, что значительно усложняет работу малого бизнеса. «Самый маленький бизнес, вот рынки, для них слово «контрагент», для большинства, это просто ругательное слово», - отмечает предприниматель.

Заместитель председателя Всеукраинского профсоюза "Столица-Регионы" Юрий ЕРЕМЕНКО также сообщил, что на сегодня налоговые органы собирают информацию о том, сколько предпринимателей арендуют на рынках торговые места.

Как сообщал УНИАН, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.