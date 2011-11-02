Открытие 80-го супермаркета «ЭКО-маркет» в Димитрове

5 ноября 2011 г. состоится праздничное открытие нового продуктового супермаркета «ЭКО-маркет» в г. Димитров Донецкой области по адресу: микрорайон Светлый, 23. Новый маркет станет 2-м в Димитрове, 5-м в Донецкой области и 80-м в Сети продуктовых супермаркетов «ЭКО-маркет». В настоящее время в Донецкой области, кроме Димитрова, работают магазины «ЭКО-маркет» в Енакиево, Константиновке и Краматорске.

Магазин откроется в одном из густонаселенных районов, микрорайоне Светлом. Больше 8000 тысяч товаров предложит новый магазин жителям города, для удобства покупателей будет работать 6 касс.

Торговая площадь нового «ЭКО-маркета» в Димитрове – 700 м. кв., он вдвое больше по площади, чем уже работающий в этом городе «ЭКО-маркет». Также новый магазин станет самым большим по площади супермаркетом в Димитрове.

В новом «ЭКО-маркете», в первую очередь, будет расширен ассортимент свежих овощей и фруктов, свежего мяса и рыбы, весовых круп и конфет.

«Открытие юбилейного, 80-го «ЭКО-маркета» в Украине, станет прекрасным подарком для жителей Димитрова. Это далеко не последнее открытие для нашей сети в этом году. Жители других городов в ближайшее время смогут оценить преимущества покупок в «экономном» супермаркете у себя в городе» - сообщил Генеральный Директор ТОВ «ЕКО» Виктор Повница.

Информационная справка:

На сегодняшний день сеть «ЭКО-маркет» насчитывает 80 супермаркетов в 24 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство – пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. В компании «ЭКО» работает более 7000 сотрудников. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет – экономный супермаркет!».