Львовянин выиграл в лотерею «Мегалот» 13,81 млн. грн.

Киев. 2 ноября. УНИАН. 38-летний житель Львова Олег 29 октября выиграл в лотерею «Мегалот» 13,81 млн. грн.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор оператора государственных лотерей «МСЛ» Евгений ВЛАСЕНКО, данный выигрыш стал самым большим за всю историю существования лотереи «Мегалот».

Сам победитель сообщил, что играет в лотереи уже около 5 лет. Начал играть, еще когда жил в Германии, вернувшись в Украину, стал играть в "Мегалот", покупая 2 раза в неделю по 3 билета. Счастливыми для Олега стали даты дней рождения его родственников, именно эти числа он вносил в лотерейный билет.

Олег является бывшим чемпионом Украины по вольной борьбе. На сегодня работает страховым агентом. Женат, имеет 10-летнюю дочку и 18-летнего сына.

На вопрос журналистов, на что он намерен потратить выигранные деньги, Олег ответил, что у него пожилые родители и много родственников, соответственно, сначала он намерен поделиться с ними.

«У меня пожилые родители, большая родня. Себе пока ничего (ничего покупать — УНИАН), пока близким, брату, сестре, маме», - сказал Олег.

Потом он все же рассказал, что хочет построить дом, купить жене шубу, которую та уже ему заказала, а также поехать отдохнуть.

Также Олег отметил, что после его выигрыша друзья также начали играть в лотерею, да и сам он еще приобрел лотерейные билеты.

Как сообщил Е.ВЛАСЕНКО, максимальный срок, на протяжении которого победителю будет выплачена вся сумма выигрыша, составляет 12 месяцев. При этом он выразил уверенность, что в данном случае деньги будут выплачены в более короткие сроки. Порядок и форма выплаты выигрыша оговаривается непосредственно в победителем.

По словам ВЛАСЕНКО, на сегодня в Украине играют в лотерею более 1 млн. человек каждую неделю, при этом 65% из них мужчины и 35%, соответственно, женщины. За всю историю существования лотереи «Мегалот» (с 2001 года) 12 человек стали миллионерами. Последний раз джек-пот в лотерее «Мегалот» был сорван в августе 2007 года, тогда победителю досталось 4,425 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 53-летний инженер-строитель киевлянин Валерий выиграл в лотерею «Лото-Забава» - 10 млн. грн.

Справка УНИАН. «МСЛ» («Молодьспортлото») является правоприемником «Спортлото» и работает на лотерейном рынке уже 35 лет.

«МСЛ» объединяет такие бренды, как «Лото-Забава», лотереи «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Также есть большой выбор мгновенных лотерей.

«Мегалот» является классической числовой лотереей по игровой формуле, близкой к многим западным лотереям, которая дает возможность накапливать большие джек-поты.