Легендарный седан бизнес класса уже в Украине!

5 и 6 ноября в «Тойота» на Петровке пройдет празднование появления новой Toyota Camry в Украине, сообщает «Тойота Сити Плаза» на своем сайте.

История уверенного лидерства, популярность в большинстве стран мира – свидетельство непревзойденных качеств Toyota Camry. Как любой настоящий лидер, Camry не почивает на лаврах, а стремительно и непрерывно движется вперед.

Впервые увидев новый блестящий седан, только приехавший в Украину, сразу осознаешь: он нравится! Оставаясь легко узнаваемой, Toyota Camry стала современнее и солиднее. При этом солидность в дизайне экстерьера удивительным образом сочетается с легкостью, что придает еще больше динамики и уверенности всему облику новой Camry.

Находясь рядом с Toyota Camry, невозможно не поддаться желанию сесть за руль. Что с удовольствием и делают все посетители «Тойота Сити Плаза». Сидения из перфорированной кожи, качественные отделочные материалы, идеально ровные и подогнанные стыки свидетельствуют о внимании к деталям – черте, столь важной для седана бизнес класса. Первое впечатление только усиливается при взгляде на расположение функциональных элементов и кнопок. Все находится там, где нужно: пропорционально, функционально, гармонично.

Созданная для движения, новая Camry по-настоящему раскрывается на дороге. Автомобиль беспрекословно повинуется малейшему движению рук, создавая впечатление управляемости скорее мыслью, нежели действием. Еще большее удобство и безопасность достигаются за счет улучшенного обзора и адаптивному свету фар.

Описание всех особенностей новой Camry достойно отдельного произведения и вряд ли поместится в одной статье.

Приглашаем отпраздновать появление новой звезды и лично убедиться в качествах новой Camry в «Тойота Сити Плаза» на Петровке 5 и 6 ноября.

Посетители будут иметь возможность поближе познакомиться с новой Toyota Camry, протестировать ее ходовые качества. Для тест-драйва будет доступен весь модельный ряд «Тойота», а также лучшие модели «Лексус». Для гостей подготовлены приятные сюрпризы, развлекательная программа и специальные праздничные предложения почти на весь модельный ряд Тойота. Маленьких любителей «Тойота» ожидают аниматоры и море позитива.

Приглашаем всех провести звездный уикенд 5-6 ноября в «Тойота Сити Плаза» на Петровке!

«Тойота Сити Плаза» на Петровке

Киев, пр.Московский, 24 Б.

Тел. (044) 492-70-00.

http://www.city-plaza.toyota.ua