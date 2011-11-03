Эксперты считают, что административная реформа затормозила выполнение Украиной приоритетов по ассоциации с ЕС

Киев. 3 ноября. УНИАН. Эксперты считают, что административная реформа, проведенная властью Украины в конце 2010 года, затормозила выполнение приоритетов Повестки дня ассоциации Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали сегодня на пресс-конференции директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника МОВЧАН и научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО.

"Админреформа затормозила процесс. По крайней мере, это кажется, если оценивать извне, например, вопрос технического регулирования. Поскольку происходит реформирование, с одной стороны, был принят очень важный закон, и он начал действовать в этом году - закон о рыночном надзоре, что уже отделяло различные функции, которые раньше выполнял Госстандарт, дополнительно админреформа, которая изменила его подчиненность... Все это затормозило процесс", - сказала В.МОВЧАН.

По ее словам, все это создавало неопределенность ответственности структур, которые должны были заниматься реализацией приоритетов.

В свою очередь, А.СУШКО отметил, что в других сферах происходило не только перераспределение функций среди органов исполнительной власти, но и создавались новые структуры. "Например, такая сфера, как защита персональных данных, вообще как сфера политики не существовала. Другая сфера - миграционная. Определенным образом миграционная политика существовала, но только как подразделение работы МВД с нарушителями миграционных правил. Сейчас в Украине происходит создание миграционной политики как целостного явления, то есть планирование миграционных потоков, мониторинг, попытка повлиять на эти потоки", - объяснил он.

"Именно то, каким образом проходила административная реформа, начиная с 9 декабря прошлого года, и доминирование фактора перераспределения полномочий - это как раз обусловило тот факт, что несколько месяцев ситуация просто "висела", где-то с декабря по апрель. Только с мая началось более-менее движение в правильном направлении", - подчеркнул А.СУШКО.