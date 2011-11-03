Украина на переговорах об ассоциации с ЕС достигла прогресса в выполнении лишь экономических приоритетов - эксперты

Киев. 3 ноября. УНИАН. Украина на переговорах об ассоциации с Европейским Союзом достигла прогресса в выполнении экономических приоритетов, однако при выполнении задач в сфере политического диалога происходила стагнация.

Об этом говорится в отчете по результатам Общественного мониторинга выполнения приоритетов Повестки дня ассоциации Украина-ЕС, подготовленного украинскими аналитическими центрами при поддержке Международного фонда "Возрождение". Отчет был представлен сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Большинство (70) приоритетов, предусмотренных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС в 2011-2012 году, в настоящее время находится в стадии выполнения. Существенный прогресс достигнут лишь относительно около 20 приоритетов. В основном, в экономической, торговой сферах безопасности и в контексте визовой либерализации. В целом украинская сторона реализует приоритеты крайне неравномерно", - сказала председатель Украинского независимого центра политических исследований Юлия ТИЩЕНКО.

По ее словам, эксперты проанализировали 78 из 90 приоритетов, включенных в повестку дня ассоциации (ПДА). Только 2 из 78 приоритетов Украина выполнила полностью. "Оценка выполнения экологических приоритетов будет сделана позже", - добавила она.

В свою очередь, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника МОВЧАН отметила, что самым большим достижением является завершение переговоров о создании глубокой зоны свободной торговли. "Украинские производители получили очень важные преимущества в доступе на рынок ЕС, который сейчас является одним из двух самых больших торговых партнеров Украины", - считает она.

Однако, по словам В.МОВЧАН, затормозились переговоры в транспортной сфере, в частности, о создании "свободного неба", а также в сфере санитарного и фитосанитарного регулирования.

"Ситуация развивается положительно, но конкретного достигнутого успеха нет. Украина сейчас стоит на пороге нового этапа, и не от экономики зависит, перейдет ли страна этот порог и начнет двигаться дальше", - резюмировала В.МОВЧАН.

По мнению эксперта Центра политико-правовых реформ Александра БАНЧУКА, Украина выполняет приоритеты ПДА в политической сфере лишь номинально.

В частности, по его словам, речь идет об избирательной и конституционной реформах, обеспечении выполнения прав человека, реформе судебной системы, усилении местного и регионального самоуправления и о борьбе с коррупцией.

"Номинально решения принимаются и действия совершаются, но они не приближают Украину в сфере политического диалога к европейским стандартам, а наоборот, в некоторых сферах даже отдаляют от них", - считает А.БАНЧУК.

"По сравнению с другими блоками приоритетов в сфере безвизового режима есть значительный прогресс", - констатировал научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО.

Директор Департамента МИД по вопросам Европейского Союза Всеволод ЧЕНЦОВ отметил, что общественная и правительственная оценки выполнения приоритетов по большей части совпадают. "По многим показателям, это, в частности, безвизовый диалог, в экономической сфере, наши оценки совпадают. Там, где они не совпадают, мы будем аргументировано доказывать свою позицию. Мне кажется, что некоторые негативные оценки связаны с нехваткой информации, а не с реальным состоянием дел", - подчеркнул он.