Киев. 3 октября. УНИАН. Субарендаторы рынка «Дарынок» заявляют о незаконном ограничении доступа к производственному помещению и кафе со стороны рынка.

Как сообщил директор ООО «Фастфуд Украина» и ООО «КВИШ» Роберт СТРИЖОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, 1 ноября ему позвонили сотрудники и сказали, что охрана не пускает их на рабочие места в производственное помещение и кафе.

«На мой вопрос, почему не пускают людей, он (юрист «Дарынка» - УНИАН) мне сказал, что договоры аренды у нас недействительны и они нас просто не пустят», - сказал Р.СТРИЖОВ. Юрист объяснил, что договор субаренды расторгнут, однако не предоставил каких-либо документальных обоснований.

«Наши компании на «Дарынке» работают 11 лет. Было построено 3 кафе. Мы исправно платили аренду. Более того, мы уже на этот месяц заплатили аренду вперед. Мы платим исправно в госбюджет, в Пенсионный фонд, где-то порядка около 1 млн. грн. (в год — УНИАН)», - отметил Р.СТРИЖОВ.

По его словам, в опломбированных помещениях находится оборудование стоимостью около 4 млн. грн., продукты питания, мусор, который надо вывозить, заготовки, отчеты по налогам.

«Мы не можем даже выдать людям трудовые книжки», - подчеркнул он.

2 ноября субарендаторы обратились с заявлением в милицию. По словам юриста Вадима БОРИЧЕВСКОГО, у субарендаторов есть договоры субаренды до конца 2013 года. «Согласно законодательству, Гражданскому кодексу, если договоры заключены в письменной форме, они также расторгаются в письменной форме. В частности, это должно быть сделано в виде письменного предупреждения... Мы никаких предупреждений не получали», - сказал он.

«Я так понимаю, что когда они разорвали со мной договор, - а у меня три кафе и одно производственное помещение, они связаны с тремя посредниками, - то и все арендаторы, которые подключены к этим посредникам, автоматически остались без права на аренду этих помещений. Потом с ними переподписали (договоры об аренде - УНИАН), на документах это может быть одно и то же число, а тех, кто не нужен, - выбросили и поставили в известность», - отметил Р.СТРИЖОВ.

Субарендаторы на «Дарынке» могут быть в аналогичном положении, уверен Р.СТРИЖОВ. По его словам, без работы остались более 50 человек.

Юрист также сообщил, что субарендаторы намерены обращаться к руководству города, в прокуратуру и суды.

По данной ситуации УНИАН обратился за комментарием к руководству рынка.

«Договоры субаренды между субарендатором и арендатором были расторгнуты на основании расторжения основного договора между собственником и арендатором по статье, предусмотренной договором», - отметила в комментарии представитель рынка по поручению директора «Дарынка» Зоя НЕТЕСТЮК.

По ее словам, руководство рынка несколько раз пыталось связаться с субарендаторами для обсуждения дальнейшего сотрудничества, от которых они уклонялись. За месяц до конца срока договора также были высланы на юридический адрес уведомления о его расторжении.

«В письмах были указаны сроки освобождения объектов аренды, реакции никакой не последовало. Следующим письмом мы просто попросили выйти на переговоры, реакции никакой не последовало...», - сказала она.

Как только будут проведены переговоры, будет подписано соглашение, будет разрешен доступ к имуществу, находящемуся на объектах. «Люди смогут забрать свои личные вещи», - подчеркнула представитель руководства рынка.

Также, по ее словам, на сегодня решается вопрос о последующем трудоустройстве работников данных компаний.