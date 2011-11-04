«Дарынок» планирует заключить соглашения с международными операторами рынка питания

В рамках десятилетней стратегии развития центр торговли «Дарынок» намерен сделать акцент на улучшение качества дополнительных сервисов для посетителей. Так, до конца текущего года компания планирует привлечь международных операторов рынка питания к обслуживанию своих клиентов.

За 10 лет работы центр торговли «Дарынок» познакомил жителей украинской столицы с принципиально новым форматом заведения торговли, в котором демократичность цен и широкий ассортимент рынка сочетается с комфортом и качеством сервиса торгового центра.

«Мы уже зарекомендовали себя как хорошее место для шоппинга. Но сейчас перед нами стоит новая амбициозная задача – превратить «Дарынок» в место комфортного отдыха для всей семьи. Одним из важнейших шагов для этого является привлечение качественных операторов общественного питания. Сейчас мы ведем переговоры с шестью международными игроками. Надеюсь, что уже до конца этого года мы сможем назвать имена наших новых партнеров», - отметил руководитель проекта Руслан КРАСЮК.

Важнейшим критерием при выборе поставщика услуг питания будет наличие успешного опыта работы в рамках торговых объектов, а также хорошая репутация и узнаваемость бренда.

«Мы хотим быть уверены, что и наши арендаторы, и наши гости получают только высококачественную, безопасную и вкусную еду, а также хорошее обслуживание», - подытожил Р.КРАСЮК.

*** ЦТ «Дарынок» - это уникальный формат для шоппинга площадью 68 тыс.кв.м. Большое количество торговых мест и магазинов, продуктовый гипермаркет, магазин. Большой выбор мебели, широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров. На данный момент в ЦТ работает порядка 3500 человек.

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