НОВОЕ БРИТАНСКОЕ КИНО - скоро открытие!

Сегодня в продажу поступили билеты на фильмы фестиваля "Новое Британское кино", который откроется 10 ноября (в следующий четверг) в кинотеатре "Украина" (Киев) картиной "СУБМАРИНА" режиссера Ричарда Айоваде.

"Новое британское кино" - ежегодная коллекция свежайших кино-новинок "сделано в Великобритании" от компании "Артхаус Трафик" и Британского Совета в Украине. В этом году "Новое британское кино" покажут в 6 городах страны - Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Донецке и Днепропетровске. В программу вошли самые яркие фильмы британского производства 2010-2011 года: история любви и взросления "Субмарина" с Салли Хокинс и саундтреком от фронтмена Arctic Monkeys Алекса Тернера, апокалиптическая мелодрама "Последняя любовь на Земле" с Евой Грин и Эваном МакГрегором, истерическая комедия "Взрослые игрушки" с Мэгги Джилленхол, полицейский "вестерн" "Ирландец", драма на фоне захватывающих уэлльских пейзажей "Третья звезда", а также - одна из самых ожидаемых британских картин года - "Что-то не так с Кевином" (с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером в главных ролях), недавно признанная лучшим фильмом Лондонского кинофестиваля.

Почетной гостьей фестиваля "Новое Британское кино" в этом году станет Ханна МакГилл - известный и влиятельный британский кинокритик, бывший арт-директор одного из старейших в мире кинофестивалей - Эдинбургского (эту должность она получила в возрасте 29 лет). Ее статьи публиковали The Times, The Independent, Time Out London, The Guardian и других ведущие британские медиа. Также она преподает киножурналистику в Университете Глазго и пишет короткие рассказы, пьесы и сценарии для ВВС. В 2008 г. культовый журнал Variety назвал ее одной из 50 самых влиятельных женщин в индустрии развлечений, а в 2009 г. она получила британскую премию "Женщина в кино и на телевидении".

В Киеве Ханна проведет несколько лекций о киножурналистике для студентов столичных ВУЗов, а также лично представит публике фильмы фестиваля "Новое Британское кино" - комедию "Субмарина" 10 ноября и драму "Что-то не так с Кевином" 12 ноября.

11 ноября в 12:30 в Конференц-зале Британского Совета в Украине (адрес: ул. Г. Сковороды, 4/12)состоится неформальная встреча Ханны МакГилл с украинскими журналистами, кинокритиками и профессионалами кино. Гостья расскажет об особенностях современного британского кинопроцесса, а также ответит на ваши вопросы.

Аккредитация на встречу с Ханной МакГилл: Александра Кравченко 067 996 777 1 press@arthousetraffic.com

Фестиваль "Новое Британское кино" ежегодно проводится компанией "Артхаус Трафик" и Британским Советом в Украине. Открытие состоится при поддержке ТМ "Шустов".

Подробную информацию о фильмах и расписание фестиваля "Новое Британское кино" ищите здесь: www.britfilm.com.ua

