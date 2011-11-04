Высшая квалификационная комиссия судей изучает обоснованность жалоб на действия судьи Киреева

Киев. 4 ноября. УНИАН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) изучает обоснованность жалоб на действия судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ВККСУ Игорь САМСИН.

“В отношении судьи Р.КИРЕЕВА у нас есть две жалобы. Они тщательным образом проверяются нашим инспектором. Соответственно, он предоставит пояснение, он составит соответствующую информацию, предоставит членам и члены комиссии рассмотрят ее”, - сказал И.САМСИН.

В то же время он отметил, что не знает, кто подавал жалобы и о чем в них идет речь, и ознакомится с ними только перед заседанием ВККСУ, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

«Мы не являемся органом, который сегодня подменяет апелляционную инстанцию, потому что те основания, которые называются, – это является предметом пересмотра апелляционной инстанции. Если при пересмотре будет установлено, что были допущены нарушения судьей, то мы можем на основании установленных фактов вышестоящим судом привлечь судью к ответственности», - подчеркнул секретарь ВККСУ Анатолий МАРЦИНКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, после ареста бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 5 августа, ее адвокаты и народные депутаты из фракции БЮТ-Батькивщина подали жалобы в ВККСУ в отношении Р.КИРЕЕВА.

ВККСУ на заседании 8 сентября пришла к выводу, что оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Р.КИРЕЕВА нет.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября осудил экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без права занимать государственные должности в течение трех лет.