Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты конкурса на занятие вакантных должностей судей

Киев. 4 ноября. УНИАН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) на своем заседании 2 ноября утвердила результаты конкурса на занятие вакантных должностей судей.

Об этом председатель ВККСУ Игорь САМСИН сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что, реализуя судебную реформу, ВККСУ впервые в истории независимой Украины провела отбор кандидатов на должность судьи по новым общепринятым в мире правилам: на основе анонимного тестирования и квалификационного экзамена. Вся эта автоматизированная процедура предусматривала абсолютную конфиденциальность и гарантии недопущения постороннего вмешательства в процесс прохождения тестирования и сдачи квалификационного экзамена.

И.САМСИН сообщил, что 22 апреля ВККСУ закончила прием документов у кандидатов на должность судьи впервые, который длился 28 марта. Всего было принято документы от 3430 человек, тогда как прогнозированное количество вакантных должностей судей составляет 686. Следующий этап процедуры отбора кандидатов на должность судьи впервые предусматривал анонимное тестирование. По итогам проработки результатов сдачи кандидатами первого в Украине национального анонимного тестирования, которое состоялось 22 мая в городах Киеве, Львове, Одессе и Харькове, установлено, что успешно его прошли 896 кандидатов, не сдали - 2489 кандидатов. Процедуру отбора завершил квалификационный экзамен, по результатам которого и определялся рейтинг кандидатов на замещение вакантных должностей судей. 2 июня решением ВККСУ было утверждено Положение о порядке сдачи кандидатами на должность судьи квалификационного экзамена и методике его оценивания.

“Квалификационный экзамен — письменное анонимное тестирование. Цель его — объективная оценка надлежащих теоретических и практических знаний кандидатов в области права, уровня их профессиональной подготовки, степени готовности осуществлять правосудие по вопросам юрисдикции соответствующего суда, а также оценка их личных и моральных качеств”, - сказал И.САМСИН.

Он подчеркнул, что по результатам сдачи кандидатами на должность судьи впервые квалификационного экзамена решением Комиссии был определен рейтинг 687 кандидатов на должность судьи впервые, которые в соответствии с решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 29 июня сдали экзамен. В резерв на замещение вакантных должностей судей были зачислены 687 кандидатов на должность судьи, которые сдали квалификационный экзамен, и рейтинг которых определен Высшей квалификационной комиссией судей Украины.