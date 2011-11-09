Эксперты заявляют о недостаточности мер со стороны государства в поддержку украинского языка

Киев. 9 ноября. УНИАН. Сокоординатор движения "Пространство свободы", руководитель проекта "Обзор положения украинского языка" Тарас ШАМАЙДА заявляет о недостаточности мер со стороны государства в поддержку украинского языка.

Об этом Т.ШАМАЙДА заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Чтобы обеспечить нормальное функционирование официального государственного языка нужны механизмы, которые существуют во всех государствах Европы в отношении своих официальных языков. Нужны законы парламента. Не могут сельсоветы или облсоветы определять статус языка, как это они делают, к сожалению, безнаказанно последний год", - сказал Т.ШАМАЙДА.

По его мнению, сейчас в Украине происходят очень негативные законодательные тенденции. В частности, эксперт напомнил о законодательном снижении квот на национальные аудиовизуальные продукты в теле- и радиоэфире, о законодательном предоставлении возможности общаться в судах на другом, кроме украинского, языке, об отказе от перевода независимого внешнего оценивания знаний выпускников школ на украинский язык, а также о массовом переводе школ с украинским языком обучения в разряд двуязычных (с русскими классами).

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания "Тексты" Роман КУЛЬЧИНСКИЙ отметил, что, в частности, на FM-радиостанциях доля украинского языка составляет всего 4%. "Есть несколько радиостанций, на которых вообще не используется украинский язык и не транслируется украинская музыка", - сказал он.

Однако, по словам экспертов, несмотря на то, что образовательное ведомство проводит политику, направленную на распространение образования на русском языке, в 2010-2011 учебном году доля школьников, которые обучаются на украинском, росла практически по всей стране. "Этот рост был незначительным (0,5% в целом по Украине), однако тенденция прошлых лет в целом сохранилась", - отметил Т.ШАМАЙДА.

"К сожалению, Министерство образования и местные органы власти (в первую очередь в Крыму, Донбассе и Одесской области) на протяжении последних месяцев осуществляют целенаправленное воздействие на школы с целью увеличения доли учеников, которые обучаются на русском языке, а также увеличения числа украинских школ, где открываются русские классы. Вполне очевидно, что такие действия направлены на то, чтобы остановить естественной процесс перевода школьного образования на украинский язык, который начался в 1991 году и вступил в завершающую стадию", - сказал Р.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Согласно материалам "Обзора положения украинского языка" в Украине на книжном рынке доля украиноязычных книг составляет всего 13%. В легальном кинопрокате продолжают доминировать иностранные фильмы, озвученные, дублированные или субтитрованные на украинском языке. За период с 1 января по 20 октября в украинский прокат вышло 159 фильмов, из которых 48% дублирированы, 21% озвучены и 31% субтитрованы на украинском языке.

Согласно исследованию, украинский язык в телеэфире занимает только 22% времени, русский - 46-47%, доля двуязычных программ составляет 31%.

"Телевидение в независимой Украине превратилось в один из мощных инструментов русификации украинцев любого возраста, начиная с детского. Через экраны телевизоров миллионам людей навязывается русский язык и поддерживается статус неполноценности украинского. Большинство зрителей ведущих телеканалов лишены гарантированной законом возможности смотреть по телевидению все фильмы и другие программы на украинском языке", - считают эксперты.

Кроме того, по их мнению, существуют серьезные проблемы с соблюдением права на обслуживание на украинском языке. "Только на 53% из 290 заведений питания вывеска была на украинском языке (в это число также вошли названия, которые одинаково читаются на украинском и русском языках, если их отбросить, показатель будет еще меньше). В то же время в 25% вывеска выполнена на русском языке, в 14% - латиницей. Ситуация существенно отличается в зависимости от региона. Так, из осмотренных 10 кафе ни одной вывески на украинском нет в Луганске и только 1 – в Севастополе. В то же время ни в одном из 10 заведений нет русской вывески в Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Полтаве, Ривне, Тернополе, Ужгороде, Черкассах и Черновцах", - отмечается в обзоре.