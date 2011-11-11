Как создавался фест «ДоброТы»

«Источник ДоброТы есть внутри каждого,

его нужно лишь раскрыть!»

Анастасия Новых

Как создать настоящий праздник для людей и ради людей? Можно ли в наше время организовать такие мероприятия, где человек, как в интеллект-центре (библиотеке), мог бы бесплатно пополнить свой багаж знаний, получить неоценимый опыт познания самого себя, поучаствовать в социальной жизни общества, зарядиться позитивом и морем положительных эмоций?

Можно ли сегодня организовать мероприятие вне политики, просто настоящий МеждуНАРОДНЫЙ фестиваль, на котором бы не было пёстрых реклам, привычной бойкой торговли входными билетами и заработка на человеческом желании познать мир? Можно ли сделать так, чтобы вход был свободный, мероприятия бесплатными, и каждый пункт программы фестиваля приносил бы пользу людям, помогал им разобраться в своих жизненных ситуациях и осуществить личные перемены к лучшему?

Неужели в наше время такое возможно?! Оказывается ― возможно! Было бы только желание самих людей. По крайней мере, подобные задачи поставила перед собой Международная общественная организация «Лагода», когда возникла идея организовать такой необычный фестиваль «ДоброТы». Беседа с председателем правления МОО «Лагода» Андреем Владимировичем Михальчуком о том, как создавался этот уникальный фестиваль, произвела на меня большое впечатление. Подготовка к фестивалю показала, сколько добрых людей живёт вокруг нас, и как общее, благородное дело объединяет и сплачивает абсолютно разных людей. Впрочем, обо всём по порядку.

Всё началось с мысли сделать фестиваль действительно для людей и ради людей. Название родилось само собой: «Фест «ДоброТы». Стали коллективно развивать эту идею. Кто-то предложил пригласить на фестиваль библиотеки и организовать выставку лучших книг о доброте, человечности, взаимопомощи. Поступило предложение пригласить издательства. Обычно на фестивалях организаторы взимают плату с издательств просто за участие в фестивале, причём иногда такую высокую, что она даже не окупается продажами книг на этом мероприятии. А здесь решили сделать всё по-человечески: участие издательств в фесте ― бесплатное. Взамен они пообещали предоставить свои лучшие книги на продажу по низкой, издательской цене для покупателя и подарить комплект книг в закреплённую за ними библиотеку. Родился девиз: «Знания должны быть доступны всем!»

Творческим украшением многих фестивалей являются мастер-классы, где люди учатся делать различные поделки – оригами, куклы-мотанки, делать роспись по ткани и так далее. Инициативная группа МОО «Лагода» решила пойти дальше в этом вопросе. Проводить не просто мастер-классы, а показать людям как можно с помощью различной ручной работы научиться контролировать свои негативные мысли, как переключаться на позитивное мышление, то есть научиться домашней арт-терапии. И назвать эти мастер-классы ― славянским словом «лагода» ― «мир, порядок, устройство». На это предложение очень охотно откликнулась молодежь. Ребята в свободное от работы и учёбы время с энтузиазмом постигали мастерство изготовления различных поделок, читали книги, вооружались знаниями, изучая психологические приёмы контроля своих мыслей. Этот творческий, интеллектуальный подход превзошел всё ожидания! Ведь добро ради других людей всегда сопровождается личным самосовершенствованием.

Из чего слагается интеллектуальный, культурный, духовный процесс, приводящий к прогрессу общества? С изменений в обществе, которое связано с изменением образа мышления каждого человека. А как можно изменить мышление людей в лучшую сторону и помочь прогрессу общества? В поисках ответов на эти вопросы инициативная группа МОО «Лагода» пришла к идее организации в рамках фестиваля международного конкурса сценариев социальных видеороликов и анимационных фильмов «ДоброТы», на которую впоследствии откликнулись авторы из Украины, России, Казахстана, Чехии, Белоруссии.

По лучшим сценариям были сняты видеоролики. Благодаря студии звукозаписи «Простир звукозапись» (г. Киев), личному участию и профессиональной помощи саундпродюсера, известного киевского композитора, аранжировщика Вадима Борисенко, видеоролики обрели великолепную форму, музыку, ситуационное настроение. Надо отметить, что съемка делалась своими силами, и любая помощь профессионалов была чрезвычайно важна. Ведь актёрами были обыкновенные люди, которые, по сути, играли самих себя. Люди участвовали в съемках с огромным удовольствием, ответственностью, с осознанием того, что они это делают на благо общества, ради помощи другим людям. Всё это происходило в коллективном творчестве, с огромным энтузиазмом, в свободное от работы время. Дух единения и сплоченности царил на съемочной площадке. Каждый помогал процессу, чем мог: кто-то предоставил помещение, кто-то личную машину, необходимую для съемок, кто-то подключил к участию своих знакомых, имеющих опыт работы в той или иной специальности, упоминаемой в сценарии, кто-то реквизитом, кто-то хорошими постановочными идеями, кто-то просто добрым словом. Не обошлось и без экстрима, который удалось осуществить благодаря группе парашютистов, с энтузиазмом отозвавшихся на идею создания подобных социальных роликов. Получились самые настоящие народные социальные видеоролики. Насколько они хорошо получилось, судить зрителям. Но делалось это действительно от чистого сердца, добрых помыслов многих людей.

Идея фестиваля «ДоброТы» стала стремительно разрастаться добрыми делами разных людей. Известная писательница Анастасия Новых специально для феста предоставила притчу «О поисках Истины» из своей новой, ещё неопубликованной книги. Молодёжный театр «Лагода» осуществил театральную постановку этой притчи. Издательский дом «Лотос» и всеукраинская газета «Пантелеймон-целитель» специально для фестиваля объявили конкурсы «Письмо ДоброТы» и «Стихотворение ДоброТы», на которые откликнулись многие читатели. Каждый постарался внести свою частичку добра в это общее дело.

Но самое интересное началось, когда встал вопрос о рекламе фестиваля. Ведь значительные средства были затрачены на подготовку фестиваля, на аренду помещения, на оборудование, полиграфию, материалы, и, к сожалению, на широкомасштабную рекламу уже не хватало средств. Надежда была только на свои силы и интернет. Но здесь произошло то, чего никто не ожидал. Люди, узнав о проведении такого необычного фестиваля, стали предлагать свою помощь! Например, семья, которая занимается частным бизнесом, на рынке строительных инструментов, ради вести о таком необычном мероприятии для людей, предложила свою рекламную площадь на главной странице в популярном всеукраинском журнале по строительству и ремонту «Стройся!». В свою очередь такой благородный поступок удивил редакцию журнала, которая размещала данный материал. Редакция журнала приняла решение бесплатно опубликовать эту информацию на своём сайте. Эту идею поддержали и их друзья ― редакция первого украинского журнала для молодёжи «5 баллов».

Добрые слова стали передаваться из уст в уста, добрые дела ― из рук в руки. В результате, многие люди узнали о фестивале. Список информационных партнёров фестиваля стал стремительно увеличиваться: Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. В.А.Сухомлинского (г. Киев), Городская специализированная молодежная библиотека «Молодая Гвардия» (г. Киев), украинский сайт Фотобанк «Webcomfort» (webcomfort.com.ua), занимающийся возрождением профессиональной фотографии в Украине (одним из первых разместил информацию о фотоконкурсе «Агапэ», приводимого к фестивалю «ДоброТы»). Весть о фестивале была опубликована в украинской сети городских порталов GLOBALINFO.UA, на сайте «В мире позитива» (vmirepozitiva.ru), на портале ChildBrand (childbrand.ua). На призыв о помощи в распространении информации о фестивале откликнулись не только в Украине, но и в других странах, например, российская федеральная сеть социокультурных проектов CITYCELEBRITY (citycelebrity.ru), белорусский информационный ресурс о международных фотоконкурсах в интернете Photolink.by, чешское издательство «Ибис» и многие другие.

Получился ли сам фестиваль «ДоброТы» на достойном уровне, согласно поставленным задачам, судить самим людям – гостям и участникам фестиваля. Однако то, что подготовка к этому удивительному мероприятию затронула столько людских сердец, проявила настоящую дружбу, человечность, доброту в мыслях, словах и делах, то, что она сплотила много разных людей ради единой цели ― преобразовать общество в лучшую сторону, сделать настоящий праздник для людей и ради людей, ― это есть самое ценное достижение этого фестиваля! Нет плохих людей, есть люди, которые ещё не раскрыли свой внутренний потенциал ДоброТы. Добро начинается в наших мыслях, и оно творится здесь и сейчас!

Добро там, где Ты!

Олеся Мирская