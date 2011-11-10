В Киеве представили программу бизнес-наставничества, позволившую ее создателю заработать более 1 млн. долл. за 4 года

Киев. 10 ноября. УНИАН. Сегодня на пресс-конференции в УНИАН Николай ЛАТАНСКИЙ представил программу бизнес-наставничества, позволившую ему заработать более 1 млн. долл. за 4 года.

По словам Н.ЛАТАНСКОГО, на своих тренингах он объясняет своим клиентам, что им именно нужно сделать для того, чтобы стать успешными.

“Я специализируюсь на так называемых законах успеха и законах Вселенной. …Успех в жизни, успех в отношениях, успех в здоровье подчинены определенным законам и если их знать и соблюдать, то не успешным быть невозможно, - говорит Н.ЛАТАНСКИЙ. - Успех - это кодовая комбинация, когда мы знаем все цифры, но не знаем одной, то замок не откроется”

Он сообщил, что на своих тренингах он помогает людям избавляться от неких психологических барьеров, которые мешают им быть успешными.

“Я лично, и этому я обучаю людей по всему миру, утверждаю, что каждый человек идеален и когда мы видим гения в другом человеке, этот человек начинает раскрываться, когда мы видим в человеке неудачника, у этого человека появляется намного меньше шансов на успех в жизни” - отметил Н.ЛАТАНСКИЙ.

При этом он отметил, что успешность человека только на 10% зависит от знаний, остальное определяют другие факторы.

“Успех в жизни зависит от трех компонентов, каждый из которых имеет свой удельный вес, в свое время Томас ЛЕНАРД, которого называют отцом лайф-коучинга и коучинга персональной эффективности, вывел эту формулу, в которой 10% - это знания, навыки и умения, 40% - это наш образ мышления и 50% - это окружение” - подчеркнул Н.ЛАТАНСКИЙ.

Справка УНИАН. Н.ЛАТАНСКИЙ закончил с отличием сварочный факультет НТУУ «КПИ», после этого прошел множество программ обучения в сфере коучинга, потратив на образование более 300 тыс. долл. Работал в крупных иностранных компаниях, таких как Schneider Electric (Франция), Pratt & Whitney (США), Siemens (Германия).

В тренинговом бизнесе Н.ЛАТАНСКИЙ с 2007 года. Свой первый доход от тренингов - 50 долларов он заработал спустя полгода после того как начал работать в данном бизнесе.

На сегодня Н.ЛАТАНСКИЙ проводит тренинги по всему миру, его клиентами являются представители более 40 стран, при этом график расписан на год вперед. Средняя стоимость группового тренинга составляет 300-400 долл.