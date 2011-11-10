13 ноября в Киеве стартует международный молодежный форум в области права «Leadership in law»

Киев. 10 ноября. УНИАН. 13 ноября в 9 часов в Киеве в Академии адвокатуры Украины стартует международный молодежный форум в области права «Leadership in law».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель организационного комитета Форума Святослав ЛЕШИК.

Он отметил, что целью проекта является развитие профессионального потенциала среди молодежи, передача опыта самым перспективным молодым юристам Украины и ближнего зарубежья для ведения эффективной работы в области юридической практики и построения гражданского общества.

По его словам, в рамках Форума самые известные, самые успешные украинские и зарубежные юристы, адвокаты проведут для участников мастер-классы, тренинги бизнеса и моделирования реальных ситуаций, которые дадут командам-участницам незаменимые практические навыки и обстоятельные знания относительно ведения собственного бизнеса в области права.

Управляющий партнер международной юридической компании Avellum partners Николай СТЕЦЕНКО отметил, что на форуме молодежи должно быть продемонстрировано, какие на сегодняшний день имеются юридические услуги и какие проблемы на этом рынке. Он отметил, что на практике видно, что «не хватает элементарной юридической культуры, в частности при ведении переговоров в вопросах слияния или поглощения бизнеса».

Управляющий партнер Squire sanders Ukraine Питер ТЕЛЮК подчеркнул, что на этом международном форуме должен быть передан опыт молодым людям в областиправа. Он отметил, что такие форумы должны способствовать улучшению ситуации не только в юридической сфере, но и в развитии украинского общества в целом.

Президент союза адвокатов Украины, ректор Академии адвокатуры Украины Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА подчеркнула важность проведения такого форума. По ее словам, если сегодня действует система повышения квалификации практикующих судей, прокуроров, адвокатов, то «вне этих трех профессий наступает будто темнота». По ее словам, форум необходим для того, чтобы юристы стажировались, обменивались опытом.

Председатель общественного движения Олега Рябоконя Олег РЯБОКОНЬ подчеркнул, что в украинском обществе «правовой нигилизм». «Якобы у нас приняты европейские законы, но в реалии видим, что данные законы не действуют». Он отметил, что много разговоров о борьбе с коррупцией, но в то же время каждому тяжело «признать, что коррупция живет в нас». «Вопрос в том, как выпустить молодых юристов, как их научить и поддержать, чтобы не дать сломаться под эту систему (речь идет о коррупционной системе – УНИАН)».

Соучредитель юридической компании «Ващенко, Бугай и партнеры» Денис БУГАЙ отметил, что «такой форум очень необходим». Он сказал, что одна из главных задачий – «дать возможность понять молодому поколению, как стать более конкурентными на правовом рынке».

Президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО выразил надежду, что форум будет достаточно плодотворным и молодые люди получат много новой информации в области права. «Парк Киевская Русь» является стратегическим партнером молодежного форума.