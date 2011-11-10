Всеукраинская Народная Премия за заслуги и достижения в спорте «ЗОЛОТОЙ МАНГУСТ»

С незапамятных времён,Спорт является неотъемлемой частью жизни человека. Сегодня всеобщая коммерциализация не оставила в стороне и этот аспект человеческой жизни, именно поэтому сейчас как никогда необходимо обратить особое внимание на актуальные проблемы физического воспитания подрастающего поколения и развития спорта.

Стимулировать развитие и популяризацию спорта, возродить спортивные традиции - это приоритетные задачи в становлении и возрождении «чистого», не коммерческого Спорта в нашей стране.

С целью признания лучших спортсменов Украины, возрождения спортивного духа и поднятия престижа спорта, журнал «Школа выживания «Мангуст» и Винницкий ювелирный дом «Кимберли» учредили в 2009 году Всеукраинскую Народную Премию за заслуги и достижения в спорте «Золотой Мангуст».

Статуэтка «Золотой Мангуст» изготовлена из серебра 925 пробы, покрыта золотом 900-й пробы, установлена на основании из камня «зеленый змеевик».

При поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Одесского городского головы, а также Федерации Панкратиона Украины, Федерации боевого самбо Украины, Федерации вольной борьбы Украины и многих известных бизнесменов и политиков лауреатами Народной Премии «Золотой Мангуст» стали выдающиеся спортсмены и тренеры современности, ветераны спорта, люди, чьими усилиями сегодня Украина достойно представлена в международном спортивном сообществе.

19 ноября 2011 года в Одессе в Концерт-Холле «Сады Победы» в 19.00 состоится Третья церемония награждения Всеукраинской Народной Премией за заслуги и достижения в области спорта «Золотой Мангуст».

Народная Премия «Золотой Мангуст» стала поистине народной и получила широкое признание в мире современного спорта.

Церемония награждения Народной Премией «Золотой Мангуст» - традиционное и резонансное событие в спортивной жизни города и страны.

Вручение этой престижной награды проходит в лучшем концертном зале Одессы, и стало знаковым светским мероприятием, в котором принимают участие не только спортсмены, а и представители культуры и искусства, политики и бизнеса.

Постоянные партнеры, принимающие участие и в этом проекте: Федерация панкратиона Украины, Федерация боевого самбо Украины, Федерация вольной борьбы Украины, Федерация греко-римской борьбы Украины.

Девиз премии : " МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ СПОРТА!".

mangust_school@ukr.net



http:// mangust-odessa.com

моб.. 067 484 93 46