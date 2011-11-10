Киев. 10 ноября. УНИАН. В Киеве 12 ноября состоится финал Кубка Украины по смешанным единоборствам среди профессионалов «Grand Prix Ukraine».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Федерации боевого самбо Украины, президент Лиги смешанных единоборств «PROFC-Ukraine» Эльхан ВЕЛИЕВ.

Соревнования пройдут в киевском Международном выставочном центре «Акко Интернешнл».

По словам Э.ВЕЛИЕВА, зрители увидят бескомпромиссное противостояние 5 финалистов проекта, а также 5 поединков за третьи места в разных весовых категориях. Также в рамках бойцовского шоу пройдут рейтинговые бои и три международных супербоя между бойцами из Украины, России, Молдовы, Азербайджана, Армении и Беларуси.

Президент федерации напомнил, что до финальных соревнований состоялись поэтапно три отборочных тура. В частности, два отборочных турнира прошли в апреле и июле нынешнего года в Симферополе и Севастополе, а в сентябре в Одессе состоялись полуфинальные поединки украинского кубка. По словам Э.ВЕЛИЕВА, помимо чемпионского титула победители этого турнира составят сборную команду Украины, которая примет участие в Международном Суперкубке PROFC 10 декабря в Ростове-на-Дону (Россия).

Президент украинской федерации рассказал, что в целом география турнира Международной лиги смешанных единоборств PROFC – GRAND PRIX GLOBAL охватывает четыре независимые зоны: Восточную Европу, Россию, Украину и Кавказ. Проект предусматривает 12 турниров мирового уровня, шесть финалов, участие принимают 28 команд и 140 бойцов из девяти стран. В финале PROFC-GPG команда-победительница, набравшая наибольшее количество баллов, получит Кубок PROFC-GPG. Бойцам, ставшим победителями в своих весовых категориях, будут вручены пояса чемпионов PROFC-GPG. По окончании серии турниров GPG обладатели поясов становятся первыми претендентами на право обладания поясом PROFC.