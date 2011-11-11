Предприниматели Киева предлагают предусмотреть в Стратегии развития столицы мероприятия по развитию предпринимательства

Киев. 11 ноября. УНИАН. Региональный совет предпринимателей Киева (РСП) предлагает предусмотреть в проекте Стратегии развития столицы до 2025 года мероприятия, направленные на развитие среднего и малого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель РСП в Киеве, председатель общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей ДОРОТИЧ.

По его словам, в представленном на суд общественности проекте Стратегии абсолютно отсутствует понятие предпринимательства, а также видения его развития в столице на перспективу.

«По нашему мнению, документ является несовершенным и принимать его в таком виде невозможно, прежде всего, в связи с отсутствием в нем перспектив для предпринимательства», - сказал С. ДОРОТИЧ.

При этом он сообщил, что РСП выработало ряд предложений к проекту стратегии, которые должны быть выражены в отдельной инициативе «Киев – город предпринимательства». Предприниматели, в частности, предлагают предусмотреть в документе создание необходимых условий для развития Киева как финансово-делового центра и «города-предпринимательства» путем проведения прозрачной политики содействия предпринимательству и расширения рыночной инфраструктуры. Также предприниматели предлагают реформировать систему управления Киева на основании современных бизнес-моделей менеджмента с использованием систем управления качеством и информационных технологий.

Одним из основных предложений Совета, отметил С. ДОРОТИЧ, является внедрение максимально упрощенной процедуры перевода жилого фонда первых этажей в нежилой фонд для создания базы для развития среднего и мелкого сегмента предпринимательства столицы.

Также, по мнению предпринимателей, кардинального реформирования требует жилищно-коммунальное хозяйство города, перестройка которого должна проходить на основе внедрения принципа конкуренции и демонополизации рынка предоставления коммунальных услуг.

В свою очередь директор Украинской логистической ассоциации Алена МАКСИМЧУК отметила, что в проекте документа должны быть также предусмотрены механизмы рационального упорядочивания транспортной инфраструктуры города и его транспортных потоков. Она отметила, что исходя из сегодняшних реалий, обусловленных концентрацией деловой жизни на правом берегу столицы, стратегия требует включения инициативы полного предоставления пассажирскому транспорту, автомобилям «скорой», аварийных служб и правоохранителелей левого ряда на наиболее значимых городских магистралях, что предусматривает запрет пользования этой полосой водителям личного автотранспорта. Она отметила, что такая инициатива успешно реализована в Ситэтле, Ванкувере, Москве, Дели, Тегеране и в других крупных городах планеты.