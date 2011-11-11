В Одессе пройдет церемония вручения выдающимся спортсменам всеукраинской премии «Золотой мангуст»

Киев. 11 ноября. УНИАН. В Одессе 19 ноября состоится третья церемония вручения всеукраинской премии за заслуги и достижения в области спорта «Золотой мангуст».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор всеукраинского журнала «Школа выживания «Мангуст» и соучредитель премии Лерник МУСАЕЛЯН.

«Задача была такая, чтобы ежегодно поощрять премией, вниманием тех людей, которые своим вкладом, своими успехами популяризировали и пропагандировали здоровый образ жизни», - сказал Л.МУСАЕЛЯН.

Он отметил, что церемония вручения премии пройдет в одесском концерт-холле «Сады Победы».

Л.МУСАЕЛЯН убежден, что, помимо наград и стипендий, которые выплачиваются спортсменам государством, вручение подобной награды – золотой статуэтки является поощрением и огромным стимулом для спортсменов, тренеров и меценатов.

Директор ювелирного дома «Кимберли», соучредитель премии, президент Винницкой областной федерации панкратиона Игорь ИЛЬЧИШЕН сказал, что статуэтка «Золотой мангуст» изготовлена из серебра 925-й пробы, покрыта золотом 900-й пробы и установлена на основании из камня «зеленый змеевик».

«Помимо статуэтки в этом году мы ввели сертификат, который каждый получивший премию сможет разместить там, где он считает нужным для того, чтобы все понимали, что этот человек был удостоен такой награды», - сказал И.ИЛЬЧИШЕН.

Вице-президент Всемирной федерации боевого самбо, президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан ВЕЛИЕВ сообщил, что лауреаты премии определяются тренерами, меценатами и самими спортсменами.

*** Народная премия «Золотой мангуст» была учреждена в 2009 году журналом «Школа выживания «Мангуст» совместно с винницким ювелирным домом «Кимберли» с целью признания лучших спортсменов Украины, возрождения спортивного духа и поднятия престижа спорта.

При поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Одесского городского головы, а также Федерации панкратиона Украины, Федерации боевого самбо Украины, Федерации вольной борьбы Украины и многих известных бизнесменов и политиков лауреатами народной премии «Золотой мангуст» уже стали ряд выдающихся спортсменов и тренеров современности, ветераны спорта, люди, чьими усилиями Украина достойно представлена в международном спортивном сообществе.

Постоянные партнеры, принимающие участие в этом проекте: Федерация панкратиона Украины, Федерация боевого самбо Украины, Федерация вольной борьбы Украины, Федерация греко-римской борьбы Украины.