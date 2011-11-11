Общественная организация “Народна Рада” осуждает призывы об отстранении Януковича от должности Президента и роспуске парламента

Киев. 11 ноября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация “Народна Рада” осуждает призывы об отстранении Виктора ЯНУКОВИЧА от должности Президента Украины и роспуске Верховной Рады.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила председатель правления Всеукраинской общественной организации "Союз общественных организаций Украины "Народна Рада" Надежда ЛУКАШЕВИЧ.

Она напомнила, что организация была зарегистрирована 8 лет назад, в 2003 году, и продемонстрировала печати всех комитетов, созданных на базе 4 тысяч общественных организаций.

Н.ЛУКАШЕВИЧ отметила, что членами “Народной Рады” является около 2 млн. человек.

“И совсем недавно, в минувший выходной день, создана новая общественная всеукраинская организация, которая называется “Народна Рада Украины”, – подчеркнула Н.ЛУКАШЕВИЧ и добавила, что организацию возглавил лидер гражданского движения “Общее дело” Александр ДАНИЛЮК. “Спильна справа” вместе с афганцами и чернобыльцами организовали митинги, которые совсем недавно прошли возле Верховной Рады и Кабинета министров”, – отметила она и подчеркнула, что “Народна Рада” не одобряет таких методов.

Н.ЛУКАШЕВИЧ назвала “клонированием” создание “Народна Рада Украины” и осудила призывы к отстранению В.ЯНУКОВИЧА от должности Президента и роспуску Верховной Рады Украины.

“Мы сегодня против тех слов, которые произносились, чтобы отправить в отставку нынешнюю власть”, – подчеркнула она.

Председатель правления “Народного Совета” отметила, что А.ДАНИЛЮК “должен уважать законы и изучить вопрос”. По словам Н.ЛУКАШЕВИЧ, на сегодняшний день в государстве нет оснований для смены власти.

В обнародованном на пресс-конференции заявлении “Народна Рада” указывается, что организация не принимает участия в создании «Народной Рады Украины».

Также в документе подчеркивается, что “Народна Рада” готов привести данные о количестве чернобыльцев по всей Украине. Н.ЛУКАШЕВИЧ отметила, что 25% человек, имеющих удостоверение чернобыльцев, получили эти документы незаконно, и добавила, что владельцы этих удостоверений в настоящее время получают по 30-50 тыс. грн. пенсии в месяц, тогда как остальные чернобыльцы “получают мизерные пенсии и тяжело болеют”.

“Нам серьезно нужно сесть за круглый стол: афганцы, чернобыльцы, представители власти, депутаты Верховной Рады из всех фракций, и нужно сделать так, чтобы не оскорбить ни одного заслуженного человека”, – подчеркнула председатель правления “Народной Рады”.

По ее словам, если после пенсионной реформы максимальная пенсия будет составлять 8 тыс. грн., то средств, которые выделяет Пенсионный фонд, хватит, чтобы рассчитаться с чернобыльцами и афганцами.

Н.ЛУКАШЕВИЧ убеждена, что с целью плодотворного развития страны всем общественным организациям необходимо объединяться.

“Я думаю, что мы с Александром ДАНИЛЮКОМ справимся: мы покажем, кто в нашем доме хозяин. Мы его пригласим. Если он не захочет с нами работать, по нашим подходам, что ему нужно только бить, ломать, грубить и все такое, - мы будем подавать в суд”, – заявила она.

“Я думаю, что мы объединимся под одно название «Народна Рада». Я готова куда нужно двигать людей в руководство, пусть будет несколько сопредседателей. Нам нечего терять, нам не за что вести борьбу. Но нужно, чтобы это был единый лидер в гражданском обществе», - подчеркнула Н.ЛУКАШЕВИЧ.

Председатель правления “Народной Рады” подчеркнула, что организация выступает за консолидацию общества и имеет концепцию “Иерархическая система управления гражданским обществом как средство повышения имиджа государственной власти и снижения напряжения в обществе”.

Также она сообщила, что в настоящее время готовится проект медиа-портала организации “Народна Рада”.

В свою очередь, в комментарии УНИАН А.ДАНИЛЮК подчеркнул, что “Народна Рада Украины” создали делегаты от областных митингов, и гражданское движение “Спильна справа” приняло решение не входить в эту организацию.

«Спильна справа» не поддерживает ЯНУКОВИЧА и его инициатив, но если здесь две «Народные Рады»... Но «Народна Радат», которая была создана 5-го числа, - так, она имеет такое же название, как эта общественная организация. Но его создали делегаты от областных митингов. И к тому же я ни о какой другой «Народной Раде» лично не слышал» - заявил А. ДАНИЛЮК.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября пресс-служба "Спильной справы" распространила информацию о том, что по инициативе общественной организации воинов-афганцев «Никто, кроме нас», гражданского движения «Спильна справа» и еще ряда союзных общественных объединений основана Народна Рада украины, главной задачей которого определено отстранение В.ЯНУКОВИЧА от должности Президента Украины.

6 ноября заместитель председателя правления "Никто, кроме нас" Владимир СЕРДЮК отрицал участие организации в создании Народной Рады Украины.