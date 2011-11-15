Эксперты считают, что большинство депутатов оппозиции не заинтересованы в декриминализации статьи, по которой осуждена Тимошенко

Киев. 15 ноября. УНИАН. Эксперты считают, что большинство депутатов оппозиционных фракций в парламенте не заинтересованы в декриминализации статьи, по которой лидер партии "Родина" Юлия ТИМОШЕНКО осуждена к 7 годам лишения свободы.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

"Я не исключаю разных сценариев, что вроде Партия регионов проголосует, а другие не проголосуют. У меня такое впечатление, что половина БЮТа также не хочет голосовать за декриминализацию этой статьи. Потому что если ТИМОШЕНКО выйдет на свободу, то этот список (на парламентские выборы - УНИАН) будет несколько иной", - сказал В.БАЛА.

Эксперт уточнил, что избирательный список партии формирует первый заместитель председателя партии "Родина" Александр ТУРЧИНОВ. "Есть люди Ю.ТИМОШЕНКО, которые не воспринимаются А.ТУРЧИНОВЫМ, а те, в свою очередь, не воспринимают ТУРЧИНОВА, потому что шли в партию работать с Ю.ТИМОШЕНКО", - объяснил он.

"В этой ситуации фактически ТИМОШЕНКО стала заложником политической целесообразности, кулуарной политической борьбы. Исходя из этого, прогнозировать, каким будет решение, с моей точки зрения, абсолютно невозможно", - подчеркнул В.БАЛА.