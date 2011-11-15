Возвращение к мажоритарной системе выборов может принести непрогнозируемые результаты для власти и оппозиции - эксперты

Киев. 15 ноября. УНИАН. Эксперты считают, что возвращение к мажоритарной системе выборов может принести непрогнозируемые результаты как для власти, так и для оппозиции.

Такие выводы сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали директор и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА и Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

"Мажоритарная система способна снизить политизацию как самих выборов, так и новоизбранного парламента. Депутаты-мажоритарники, независимо от партийности будут играть значительно более самостоятельную роль, чем депутаты, избранные по партийным спискам", - считают эксперты.

По их мнению, потенциальным участникам выборов, в первую очередь кандидатам, нужно обратить особое внимание на такие нормы будущего закона, как возможность выдвигаться либо в мажоритарном округе, либо по партийному списку. "Те, кто выберет мажоритарный округ, должны владеть достаточными ресурсными возможностями, поскольку на один округ будет приходиться в среднем 160 тыс. избирателей, и делать четкую ставку на применение очень широкого комплекса политических технологий", - сказал В.БАЛА.

Кроме того, эксперты считают важными нормы, которые предусматривают, что выдвигать кандидатов смогут лишь политические партии, зарегистрированные за год до выборов, однако партии не смогут создавать избирательных блоков.

"В мажоритарных округах также предусмотрена процедура самовыдвижения. Ввиду высокой конкуренции в ведущих политических силах и низкого рейтинга партий не исключено, что значительное количество кандидатов будут баллотироваться как внепартийные. Независимый кандидат станет главной политтехнологией на выборах, и он будет использовать то, что избиратели устали от политики", - прогнозирует А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По мнению экспертов, повышение до 5 % избирательного барьера существенно повышает риски практически для всех политических партий, кроме ожидаемо проходных и по высшему барьеру — Партии регионов, "Батькивщиины" и Фронта Змін.

Эксперты прогнозируют особенно острую конкуренцию по мажоритарной системе выборов в мегаполисах и областных центрах, на которые приходятся несколько округов. "В больших городах будет очень жесткая борьба, особенно в Киеве, Львове, Днепропетровске, Харькове и Одессе. Победа кандидатов возможна при поддержке относительно небольшого количества избирателей — 20-30 %. поэтому итогом выборов могут стать продолжительные судебные процессы и к этому также нужно готовиться потенциальным кандидатам в депутаты", - убеждены эксперты.