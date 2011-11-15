В 2012 году в Украине планируется открытие первого музея бизнеса

Киев. 15 ноября. УНИАН. В первой половине следующего года планируется открытие первого в Украине музея бизнеса под названием «GOODWILL UA».

Как отметил один из разработчиков проекта украинского шоу-рума Никита СЕМЕНОВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, цель проекта - через арт-проекты показать бизнес-компании и бизнес-образование.

«Мы хотим уйти от такого понятия, как «музей»... Музей - это какие-то статические фигуры, это то, чем вы не можете поиграть и к чему не можете дотронуться. Хотим сделать место, где каждый человек может прикоснуться к интерактиву, поиграть, то есть ввязаться в сам процесс в этом шоу-руме», - добавил он.

Музей будет состоять из 4 залов: «Дао», «Лабиринт», «Видеоцех» и «Успех». В залах будут размещены инсталляции, интерактивные экспозиции, главными объектами которых будут компании-лидеры в разных отраслях экономики. Инсталляции будут меняться минимум раз в полгода, максимум - раз в год. На сегодняшний день организаторы имеют идеи для инсталляций на 2 года вперед.

По словам разработчика проекта Дениса РУДЕНКО, планируется, что посещение музея будет бесплатным: «Данный музей будет существовать за счет меценатов, данных компаний, которые будут представлены, чтобы не ограничивать даже 5 грн. вход для посетителей, чтобы каждый смог прийти и узнать о том, что делается в Украине».

На сегодняшний день, рассказал Д.РУДЕНКО, создатели проекта рассматривают несколько вариантов помещений под музей в центре столицы, а также ищут генерального спонсора. «Возможно, то есть это планы в кавычках, возможно, выделит (помещение - УНИАН) государство», - отметил Д.РУДЕНКО.

Ведущий советник ЕБРР Антон УСОВ подчеркнул также, что данный проект важен в плане составляющей инвестиционной привлекательности страны. «Если в стране есть какие-то хорошие вещи, об этом надо рассказывать», - сказал он.

По мнению сопредседателя координационного совета при Кабинете министров Украины по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Виталия АНДРЕЕВА, такой проект позволит потенциальным предпринимателям увидеть возможности для реализации своих идей. «Я считаю, что данный проект даст возможность людям увидеть те возможности, которые есть в нашей стране, а они есть... Наши люди на сегодня многие хотят открыть свой бизнес, но не знают, как это сделать. Многие открыли свой бизнес, но не знают, как его развивать. Данный проект даст такую возможность», - считает он.