Эксперты и участники рынка призывают Президента отозвать вето на закон о биогазе

Киев. 14 ноября. УНИАН. Европейско-украинское энергетическое агентство (ЭУЭА), участники рынка и эксперты призывают Президента Виктора ЯНУКОВИЧА отозвать свое вето, наложенное на закон о распространении действия т.н. «зеленых» тарифов на электроэнергию, генерируемую на основе биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили директор ЭУЭА Елена РЫБАК, глава совета ЭУЭА Дейв ЯНГ, директор HAASE Energietechnik AG Йорг МАЙСНЕР, а также директор научно-технического центра «Биомасса» Георгий ГЕЛЕТУХА.

Напомним, в конце октября т.г. В.ЯНУКОВИЧ ветировал закон о распространении действия так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза (законопроект № 8028).

Как отметил Г.ГЕЛЕТУХА, наложение вето является алогичным шагом и идет вразрез с ранее озвучиваемыми на уровне Президента и правительства заявлениями о необходимости развития сектора возобновляемой энергетики с целью минимизации зависимости от импортируемых энергоресурсов.

«Еще в августе-октябре во всех заявлениях и программных документах явно звучала поддержка альтернативной энергетики и возобновляемых источников энергии, а этим вето тренд кардинально меняется. Само по себе вето противоречит, например, таким актам, как поручение Президента от 22 августа, Госпрограмма энергоэффективности, заявления об экономии газа и т.д.», - сказал он.

Касательно аргументов, выдвинутых Президентом в обоснование своей позиции, Г.ГЕЛЕТУХА отметил, что основные из них не выдерживают критики и опровергаются научными расчетами и опытом развития сектора биогаза в сопредельных государствах.

«Здесь имеет место недостоверная информация, на основе которой принято неправильное решение», - подчеркнул эксперт

Кроме того, отметил он, надуманным является утверждение, что функционирование в рамках энергосистемы установок на биогазе может негативно влиять на стабильность ее работы. Наоборот, отметил Г.ГЕЛЕТУХА, существование таких установок не только положительно скажется на маневренности и устойчивости работы сети, но и позволит стабильно обеспечивать электро- и тепловой энергией небольшие населенные пункты вблизи мест их локации.

В свою очередь Д.ЯНГ отметил, что закон о «зеленом» тарифе для биогаза является важным с точки зрения решения экологических проблем Украины, поскольку кроме реальной финансовой выгоды, строительство биогазовых установок на территориях полигонов бытовых отходов будет способствовать решению назревшей проблемы рекультивации свалок, которые на сегодняшний день занимают 4% территории страны.

«Свалки являются местом сосредоточения экологической катастрофы, сопровождающейся загрязнением местности и выбросами метана. Это не способствует решению проблем изменения климата. Вето лишает инвесторов привлекательных сроков окупаемости, а значит, только усугубляет проблему», - сказал он.

В свою очередь Й.МАЙСНЕР, компания которого уже реализовала в Украине ряд проектов по утилизации свалочного газа, отметил, что за принятием закона с большим вниманием следил ряд крупных иностранных инвесторов, которые планируют развивать в Украине биогазовое направление. Ветирование закона, убежден Й.МАЙСНЕР отпугнет инвесторов и тем самым лишит Украину возможности развития одного из перспективных направлений возобновляемой энергетики.

Директор ЭУЭА Е.РЫБАК уточнила, что на сегодняшний день потенциал Украины по инсталляции биогазовых установок оценивается в 3 тыс. единиц суммарной установленной мощностью 500 МВт. При этом она подчеркнула, что строительство биогазовых мощностей помимо стабильного источника электроэнергии, даст Украине также возможность получения тепловой энергии и высококачественных органических удобрений для сельского хозяйства.

Она также сообщила, что 14 ноября ЭУЭА и участники рынка направили в адрес Президента и Верховной Рады письмо с требованием отменить вето на закон и принять закон с соответствующими поправками.