Киев. 16 ноября, УНИАН. На Новый год телезрители увидят новую украинскую комедию «Кто кому кто».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации фильма его режиссер Евгений ШИШКИН.

«Мне хотелось сделать фильм, который стал бы альтернативой известному фильму «Ирония судьбы, или С легким паром»», - сказал он.

По словам Е.ШИШКИНА, он проводит переговоры с рядом телеканалов относительно первого показа этого фильма. «Я делаю кино для показа, а уже для бизнеса - во вторую очередь. Хотелось бы сделать первый показ так, чтобы частично отбить средства, поскольку бюджет фильма достаточно большой», - сказал он. В то же время Е.ШИШКІН отказался озвучить бюджет фильма, отметив, что, «мягко говоря, речь идет не о ста тысячах долларов».

Фильм был снят за 17 дней за средства Е.ШИШКИНА и по его сценарию.

«Этот фильм в Украине будет показан однозначно. Если я не решу глобальный финансовый вопрос, то фильм будет показан по всем каналам за минимальные средства», - добавил он.

По словам Е.ШИШКИНА, фильм является легкой комедией. «31 декабря на день рожденья девушки, которой исполняется 25 лет, приходят гости, которые не знают друг друга, но впоследствии оказывается, что все они родственники», - рассказал режиссер и сценарист фильма.

В главных ролях заняты актеры Елена УЗЛЮК, Вита СМАЧЕЛЮК, народные артисты Украины Александр ГЕТЬМАНСКИЙ, Тамара ЯЦЕНКО, Виктор АНДРИЕНКО, заслуженный артист России Игорь ПИСЬМЕННЫЙ.

Производство фильма - «Шишкин-кино» при поддержке Национальной киностудии художественных фильмов им. А.Довженко. Оператор фильма Владимир БАСС, звукорежиссер и композитор Вячеслав НАЗАРОВ, художник-постановщик Ирина КУДРЯВСКАЯ.

Фильм «Кто кому кто» - победитель Международного «ВИННИЦИанского» и Бердянского международных кинофестивалей. Он также является номинантом Открытого Международного кинофестиваля «Киношок» (ТВ шок).

Исполнительница одной из главных ролей Е.УЗЛЮК отметила, что вся творческая группа, задействованная в производстве фильма, является украинской.

Е.ШИШКИН - режиссер, драматург и продюсер. Имеет в своем творческом багаже как короткометражные, так и полнометражные фильмы для взрослых и детей.