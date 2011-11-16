Власть на выборах в парламент АРК отрабатывала технологии фальсификации выборов в ВР - общественные наблюдатели

Киев, 16 ноября. УНИАН. Власть на промежуточных выборах в парламент Крыма, которые состоялись 13 ноября, отрабатывала технологии фальсификаций, которые будут применяться на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Гражданского движения "Общее дело" Александр ДАНИЛЮК, который наблюдал за голосованием на промежуточных выборах в одномандатном округе в Крыму.

"Сегодня, анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что граждане должны готовиться к тому, что следующие выборы, независимо от срока их проведения, находятся под угрозой срыва", - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, для обеспечения победы кандидату от Партии регионов власть применяла не только административный ресурс. А.ДАНИЛЮК отметил, что наблюдатели фиксировали такие нарушения, как осуществление подкупа избирателей, фальсификация явки избирателей и организация незаконного голосования дома. "Однако председатель территориальной избирательной комиссии сразу по окончании подсчета голосов на участках, несмотря на то, что на каждом участке составлялись акты о нарушении и подавались жалобы, заявил о том, что никаких жалоб на нарушение избирательного законодательства не было", - уточнил он.

"Сегодня стоит говорить об объединении общественных организаций, журналистов, небезразличных граждан для того, чтобы создать такую конституционную стражу, которая позволит мониторить все нарушения, и в ситуации, если выборы (в ВР - УНИАН) будут проведены таким способом, обеспечить их общественное непризнание. Другого пути нет", - убежден А.ДАНИЛЮК.

По его мнению, наблюдение за выборами в одномандатном округе в Крыму также свидетельствует о том, что внедрение мажоритарной системы выборов открывает для власти возможность применения технологий фальсификации и с их помощью обеспечить победу кандидатов от партии власти во всех одномандатных округах Украины.

"Мы должны максимально противодействовать изменению избирательного законодательства, потому что ничего хорошего с этими изменениями не будет. И это сегодня абсолютно очевидно. Даже по местным выборам - не только в Крыму, но и в Западной Украине - можем сказать, что возможность для того, чтобы даже во Львове провести кандидата-мажоритарщика от Партии регионов с применением технологий есть", - резюмировал А.ДАНИЛЮК.