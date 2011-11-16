Госслужба молодежи и спорта в ближайшее время планирует реализовать ряд программ для молодежи

Киев, 16 ноября, УНИАН. Государственная служба молодежи и спорта в ближайшее время планирует реализовать ряд программ для молодежи.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Сергей ГЛУЩЕНКО.

В частности, планируется реализовать социальную программу «Давай вместе». Партнером этой программы выступил ЮНИСЕФ.

«Суть программы в том, что «красную карточку» всяким глупостям и неприятностям показывают люди, которых реально уважает молодежь», - сказал он.

По словам С.ГЛУЩЕНКО, на ситилайтах и лайтбоксах будут размещены плакаты авторитетных среди молодежи украинцев, которые будут показывать «красную карточку». Например, футболист Андрей ШЕВЧЕНКО будет показывать «красную карточку» безразличию к людям с проблемами ВИЛ/СПИД, стронгмен Василий ВИРАСТЮК будет показывать «красную карточку» насилию в семье - «Нет насилию в семье. Сильные не обижают».

«Это будет не просто пропаганда с носителей, это будут и встречи со школьниками и молодыми людьми», - сказал он.

Еще одна программа, по словам С.ГЛУЩЕНКО, предполагает проведение студентами-волонтерами на 200 спортивных площадках в Украине бесплатных уроков футбола.

Также еще одна программа «Второй тайм» предполагает, что волонтеры будут учить детей после занятий в школе рисовать, резать по дереву, а в Крыму учить оказывать помощь утопающим.