Сергей Пирожников профинансирует ряд социальных фильмов

В России снимут ряд социальных фильмов, посвященных борьбе со СПИДом, наркоманией и алкоголизмом, проблемам детей-сирот и инвалидов. Съемочный процесс стартует в ближайшие дни, его спонсировать будет меценат и общественный деятель Сергей Пирожников, известный социальными проектами в Санкт-Петербурге и Петрозаводске.

Съемочная группа получила несколько сценариев, основанных на реальных событиях о людях, борющихся за своё спасение, не смотря не превратности судьбы.

По информации KinoBD.com, в центре первой картины окажутся брат и сестра, только-только вышедшие из детского дома и вынужденные выживать на улицах Москвы. Вторая история разворачивается вокруг семейной пары, пытающейся вылечиться от наркомании ради собственного годовалого сына, а третья кинолента будет посвящена старой женщине, вынужденной жить с сыном-алкоголиком.

Фильмы покажут в рамках специального кинотура по крупнейшим городам России и СНГ. Создатели не исключают, что некоторые фильмы могут появиться на больших экранах, но в ограниченном прокате.

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