Суды сегодня рассматривают около 200 тыс. дел относительно должников банков — эксперт

Киев. 17 ноября. УНИАН. Суды сегодня рассматривают около 200 тыс. дел относительно должников банков.

Такие данные озвучил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН адвокат общественной организации «Верь в Бога и свои силы» Федор ОЛЕКСЮК.

«Около 3 млн. людей на сегодня имеют проблемы с банками. Около 200 тыс. дел (в судах — УНИАН), которые сейчас рассматриваются по должникам (банков — УНИАН)», - сказал он.

По мнению Ф.ОЛЕКСЮКА, в настоящее время проблемы клиентов банков с их финансовыми учреждениями не являются одиночными, они приобрели массовый характер и требуют решения на государственном уровне.

Кроме того, уверен Ф.ОЛЕКСЮК, сегодня назрела необходимость объединения общественных организаций для борьбы с незаконными действиями банков в отношении их должников либо кредиторов. «Это видно из того, что впервые в истории Украины объединились при комитете Верховной Рады по банкам и банковской деятельности почти все основные общественные организации Украины...» - отметил он.

О необходимости защиты прав потребителей банковских услуг со стороны общественных организаций говорит и адвокат Всеукраинского объединения предприятий «Союз консультантов по экономике и праву» Игорь ГОДЕЦКИЙ. Он призывает пострадавших в результате незаконных действий банков их клиентов объединяться для отстаивания своих прав и освещения их в прессе. «Они (потребители банковских услуг — УНИАН) не такие организованные, как «афганцы» и «чернобыльцы»... Надеюсь, что и эти люди в конце концов объединятся», - сказал И.ГОДЕЦКИЙ.

По его мнению, парламент должен пересмотреть законодательство о правовых отношениях банков со своими клиентами и переложить всю ответственность за банковские операции с клиентов на банки.