Дополненная реальность от Intecracy Group: позволяет видеть сквозь стены, возводить здания без строителей и учиться медицине по 3D-голограммам

Через 6-7 лет люди не смогут обходиться без трехмерных виртуальных помощников. Они будут помогать учиться, работать, совершать покупки и отдыхать. И этот процесс уже начался, — рассказал в ходе проведенной консорциумом Intecracy Group презентации технологий дополненной реальности руководитель компании Eon Reality (мировой лидер по разработке 3D-технологий) Дэн Лайерскар 16 ноября 2011-го года в бизнес-центре «Хай-Тек парк».

В подтверждение своих слов Дэн показал присутствующим на презентации специалистам консорциума Intecracy Group и представителям СМИ прототип специальных очков, одевая которые пользователь переносится в другой мир. Виртуальная реальность транслирует в глаза цифровой пейзаж, а дополненная реальность смешивает в режиме реального времени виртуальную информацию, такую как текст или изображение, с существующим миром. В итоге, выходя на улицу, мы сами сможем выбирать цвет тротуара, форму зданий вокруг и даже внешний вид прохожих. И это не бред, а реальные возможности новых технологий.

Юрий Сивицкий, член правления консорциума Intecracy Group, в ходе презентации отметил, что хотя такое оборудование и показывают на компьютерных выставках уже несколько лет, до сих пор оно было громоздким и стоило десятки тысяч долларов. Сегодня же цена компактных спецочков сопоставима со смартфоном. Причем, по словам г—на Лайерскара, такое оборудование в ближайшее время сильно подешевеет и станет массовым, как сейчас мобильные телефоны.

Устройство для дополненной реальности получает информацию и передает ее пользователю сразу из нескольких источников. Во-первых, отслеживает и распознает визуальные маркеры, нанесенные на предмет, о котором нужно получить информацию. Во-вторых, из базы данных объектов в Интернете. Добавим, что пользователь может сам добавлять либо убирать данные в зависимости от индивидуальных потребностей: например, если ему не понравилось качество обслуживания в ресторане, он тут же сообщает об этом устройству, а оно, в следующий раз напомнит ему о том, что лучше обходить это заведение десятой дорогой.

В ходе презентации Дэн Лайерскар и Юрий Сивицкий неоднократно подчеркнули то, что за счет объединения виртуальной и дополненной реальности с 3D-технологиями такие очки являются отличным инструментом для специалистов. В данный момент их используют аниматоры, разработчики программного обеспечения (ПО), сотрудники сложных промышленных объектов, медики, военные. Так, во время ремонта сложной техники мастер может постоянно видеть перед собой виртуальную схему агрегата и при этом у него руки остаются свободными. Другой пример: персонал атомной станции отрабатывает свои действия в случае аварийной ситуации на виртуальных объектах и при этом «видит» картину того, что реально будет происходить во время катастрофы. Нередко используют систему дополненной реальности и при строительстве — архитектор может совершить виртуальную прогулку по всему объекту еще до того, как его построили; тут же выявить недочеты и внести изменения в проект еще до того, как стройплощадку оградили забором — в ходе презентации показали трехмерную модель газотранспортной магистрали.

Неоценимую помощь дополненная реальность сегодня оказывает также ученикам и студентам, которые не просто воспринимают информацию на слух и в виде текста с картинками, но и видят трехмерные объекты. К примеру, студент медвуза может покрутить 3D-модель сердца и «разобрать» его на составные части. А дети в школах на уроках Астрономии могут не только увидеть схему расположения планет Солнечной системы на картинке, но и посмотреть как именно они вращаются и взаимодействуют друг с другом. Кстати, в учебных заведениях многих стран мира (например, в Южной Корее, Бахрейне, США, ЕС), преимущества такой технологии уже используют в школах и ВУЗ-зах. Как показали исследования, качество усвоения информации растет на 70-80%.

Еще больше возможностей появляется с появлением технологии расширенной реальности у компаний, которые осуществляют продажу через Интернет. В ходе презентации была показана демонстрация работы виртуальной примерочной: пользователь смотрит в экран монитора и видит самого себя со стороны в различной одежде. Естественно, купит он то, что ему идет больше всего. Однако интересна будет такая технология и для нынешних супермаркетов: покупатель, взглянув на предмет, тут же увидит подсказку про его цену, свойства, варианты покупки (система ему предложит выгодную рассрочку от нескольких банков), наличие запасов на складе. То есть, перспективы огромные.

— Я рад, что эти технологии сегодня стали доступными в Украине, — прокомментировал презентацию член правления ITC-консорциума Intecracy Group Юрий Сивицкий. По его словам, компании консорциума сотрудничают с Eon Reality уже много лет. За это время специалисты Intecracy Group создали несколько десятков трехмерных объектов высокого уровня сложности: людей, самолетов, предметов интерьера, зданий. — Я уверен, что возможности дополненной реальности придутся украинцам по душе, — добавил Юрий Сивицкий.

О EON Reality EON Reality, Inc. ведущий в мире поставщик интерактивного 3D контента и поставщик программного обеспечения. Компания предлагает высокотехнологичные 3D дисплеи для стереоскопического просмотра для всех видов устройств: от портативных планшетных ПК и систем стереопоказа без стекла, до изогнутых экранов и иммерсивных комнат состоящих из многоканальных проекцирующих стен.

EON является партнером таких промышленных групп, как Atlas Copco, Bechtel, Boeing, Bombardier, Hon, Intel, Lexus, Lufthansa–Teknik, Lowell Manufacturing, Peterbilt, Samsung, Siemens Medical, Suzuki, Tobyhanna Army Depot, Toyota and Whirlpool.

О консорциуме Intecracy Group Международный консорциум Intecracy Group (Интэкрэси Груп) объединяет 6 ITC-компаний:

Softengi, softengi.com. Поставщик услуг по разработке ПО, предоставлении IT-ресурсов и IT-аутсорсинга бизнес-процессов. Компания работает преимущественно на рынках Европы и США.

IQusion, iqusion.com. IT-компания, работающая преимущественно в государственном секторе. Главные услуги: разработка и внедрение ПО, системная интеграция, IT-консалтинг, IT-аутсорсинг, унифицированные коммуникации и видеотелефония, а также разработка под ключ сайтов для государственных органов власти и услуги по защите информации.

Global Intecraty, globalintecraty.com. Широкопрофильный системный интегратор, поставщик телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также ведущий поставщик качественных ИТ-решений и бизнес-систем.

InBASE, inbase.com.ua. Компания-разработчик современных решений в таких областях: электронный документооборот, управление персоналом и оценка его эффективности.

SL Global Service, sgs4business.com. Компания, работающая в сфере облачных технологий и услуг.

Центр мобильного сервиса, cms.intecracy.com. Специализируется на мобильных информационных сервисах: массовые SMS-рассылки, SMS-реклама, Единый короткий номер, SMS на cтационарные телефоны и системы нотификаций банковских клиентов.

Компании консорциума в общей сложности реализовали более 1000 проектов во всех отраслях промышленности. Большая часть проектов — разработка программных продуктов высокой сложности в партнерстве с мировыми лидерами: Microsoft, IBM, Cisco, Teradata, Oracle.